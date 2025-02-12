Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FC Copenhagen Buat Film Dokumenter Debut Kevin Diks di Timnas Indonesia, Bisa Ditonton Gratis?

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |08:01 WIB
FC Copenhagen Buat Film Dokumenter Debut Kevin Diks di Timnas Indonesia, Bisa Ditonton Gratis?
FC Copenhagen membuat film dokumenter khusus tentang debut Kevin Diks di Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@kevindiks2)
FC Copenhagen membuat film dokumenter khusus mengenai debut Kevin Diks di Timnas Indonesia. Apakah bisa ditonton gratis?

Film dokumenter ini diberi nama Kevin Diks – A Journey Home sudah bisa ditonton mulai Selasa 11 Februari 2025 di situs resmi klub. Namun, penggemar yang berada di luar Denmark harus merogoh kocek sebesar 1,49 dollar AS (setara Rp25 ribu).

1. Perjalanan

Kevin Diks mencetak gol kemenangan di laga Dinamo Minsk vs FC Copenhagen (Foto: FCK Media/Gaston Szerman)

Tema utama dari film ini adalah menceritakan bagaimana perjalanan Kevin hingga bisa debut untuk Timnas Indonesia. Perlu diingat, laga debut itu terjadi saat dibekuk Timnas Jepang (0-4) pada 15 November 2024.

“Dokumenter eksklusif ini mengikuti bintang FC Copenhagen Kevin Diks saat ia melakoni debutnya untuk tim nasional Indonesia pada November 2024,” bunyi pernyataan di situs FC Copenhagen, Rabu (12/2/2025).

“Dengan menangkap kegembiraan, tantangan, dan dukungan luar biasa dari para penggemar, film ini menyoroti perjalanan mengharukan dan emosionalnya kembali ke akarnya untuk merasakan hiruk pikuk budaya sepakbola Indonesia,” imbuh pernyataan itu.

“Dokumenter ini menawarkan cuplikan unik di balik layar pertandingan debutnya, di mana cedera parah mempersingkat waktunya di lapangan, dan mengeksplorasi hubungan istimewanya dengan para penggemar Indonesia yang memperlakukannya seperti pahlawan nasional,” sambung pihak klub.

 

