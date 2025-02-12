Reaksi Nadeo Argawinata Usai Kebobolan 3 Gol saat Ditonton Asisten Pelatih Timnas Indonesia

TERNATE – Kiper Borneo FC, Nadeo Argawinata, bereaksi soal aksinya yang kebobolan 3 gol saat ditonton asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor dan Denny Landzaat. Hal itu terjadi kala Borneo FC melawan Malut United di pekan ke-22 Liga 1 2024-2025.

Borneo FC menelan kekalahan telak 0-3 saat bertandang ke markas Malut United di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Senin 11 Februari 2025. Tiga gol yang bersarang ke gawang Nadeo itu dicetak oleh brace Adriano Castanheira (38’ P, 45+3’), dan Junior Brandao (90+1’ P).

1. Reaksi Nadeo Argawinata

Nadeo yang merupakan pemain berlabel Timnas Indonesia tak mampu unjuk gigi kepada Pastoor dan Landzaat yang memantau langsung laga tersebut. Meski begitu, dia tetap senang dengan kehadiran dua pelatih anyar itu.

“Saya juga senang bisa dilihat langsung oleh asisten pelatih timnas. Kami juga sempat ngobrol di hotel tadi pagi (kemarin),” kata Nadeo dalam konferensi pers usai laga, dikutip Rabu (12/2/2025).