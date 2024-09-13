Belajar Banyak dari Maarten Paes, Nadeo Argawinata: Saya beruntung!

NADEO Argawinata mengaku mendapat banyak pelajaran dari Maarten Paes. Hal itu dirasakan Nadeo usai Timnas Indonesia tampil di dua laga putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Nadeo menjadi salah satu penjaga gawang cadangan di Skuad Garuda arahan Shin Tae-yong. tidak mendapatkan menit bermain dalam ajang tersebut. Sementara Maarten Paes yang baru menyelesaikan proses naturalisasi langsung dipercaya untuk menjadi kiper utama.

Maarten Paes melakoni debut saat Timnas Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi. Lima hari setelahnya kiper keturunan Kediri itu kembali dipercaya tampil saat Skuad Garuda menahan Australia 0-0.

Meski hanya berada di bangku cadangan, Nadeo mengaku banyak mengambil pelajaran berharga dari sosok Maarten Paes. Kiper Borneo FC itu juga mengakui senang bisa bertukar ilmu dengan pemin sekelas Maarten Paes.

"Saya rasa saya salah satu yang beruntung sebagai pemain. Sebab, bisa belajar bisa bersama-sama dalam satu tim di tim nasional bersama dia," ucap Nadeo dilansir dari Youtube Borneo FC, Kamis (12/9/2024).

Pemain berusia 27 tahun berharap performanya bisa semakin berkembang ke depan setelah mendapatkan hal-hal baru dari Maarten Paes. Nadeo memang cukup terbuka belajar dari siapapun selama dapat memberikan dampak positif.