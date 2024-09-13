Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Belajar Banyak dari Maarten Paes, Nadeo Argawinata: Saya beruntung!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |02:13 WIB
Belajar Banyak dari Maarten Paes, Nadeo Argawinata: Saya beruntung!
Kiper Timnas Indonesia, Nadeo Argawinata (Foto: Instagram/Nadeowinataa)
A
A
A

NADEO Argawinata mengaku mendapat banyak pelajaran dari Maarten Paes. Hal itu dirasakan Nadeo usai Timnas Indonesia tampil di dua laga putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Nadeo menjadi salah satu penjaga gawang cadangan di Skuad Garuda arahan Shin Tae-yong. tidak mendapatkan menit bermain dalam ajang tersebut. Sementara Maarten Paes yang baru menyelesaikan proses naturalisasi langsung dipercaya untuk menjadi kiper utama.

Maarten Paes melakoni debut saat Timnas Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi. Lima hari setelahnya kiper keturunan Kediri itu kembali dipercaya tampil saat Skuad Garuda menahan Australia 0-0.

Meski hanya berada di bangku cadangan, Nadeo mengaku banyak mengambil pelajaran berharga dari sosok Maarten Paes. Kiper Borneo FC itu juga mengakui senang bisa bertukar ilmu dengan pemin sekelas Maarten Paes.

"Saya rasa saya salah satu yang beruntung sebagai pemain. Sebab, bisa belajar bisa bersama-sama dalam satu tim di tim nasional bersama dia," ucap Nadeo dilansir dari Youtube Borneo FC, Kamis (12/9/2024).

Pemain berusia 27 tahun berharap performanya bisa semakin berkembang ke depan setelah mendapatkan hal-hal baru dari Maarten Paes. Nadeo memang cukup terbuka belajar dari siapapun selama dapat memberikan dampak positif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191175/timnas_indonesia-Y0SU_large.jpg
Breaking News: AFC Resmi Perkenalkan Nations League, Timnas Indonesia Siap-Siap Punya Turnamen Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105/erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3191005/jordi_amat_berharap_pssi_bisa_memilih_sosok_terbaik_untuk_mengisi_kursi_pelatih_timnas_indonesia-Co0N_large.jpg
Jordi Amat Harap PSSI Pilh Sosok Terbaik untuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/51/3190982/john_herdman_adalah_pilihan_paling_masuk_akal_sebagai_pelatih_baru_timnas_indonesia_ketimbang_giovanni_van_bronckhorst-g368_large.jpeg
Bung Harpa Nilai Lebih Masuk Akal John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia ketimbang Giovanni van Bronckhorst
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/11/1658629/hasil-liga-inggris-manchester-united-tersungkur-di-markas-aston-villa-lmg.webp
Hasil Liga Inggris: Manchester United Tersungkur di Markas Aston Villa
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/22/barcelona_merayakan_kemenangan_2_0_atas_villarreal.jpg
Hasil Lengkap Liga Spanyol: Menang 7 Kali Beruntun, Barcelona Kedinginan di Puncak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement