HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Bodyguard Pesepakbola Bintang Dunia yang Seorang Mantan Atlet MMA, Nomor 1 Kawal Lionel Messi!

Lutfan Faizi , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |14:02 WIB
3 Bodyguard Pesepakbola Bintang Dunia yang Seorang Mantan Atlet MMA, Nomor 1 Kawal Lionel Messi!
Yassine Cheuko jadi pengawal Lionel Messi. (Foto: Instagram/@yasstcheuko)
A
A
A

3 bodyguard pesepakbola bintang dunia yang seorang mantan atlet MMA menarik diulas. Salah satunya masih aktif menjaga megabintang Inter Miami, Lionel Messi.

Terlepas dari profesinya yang banyak dihabiskan di lapangan hijau, seorang pesepakbola juga biasa menyewa bodyguard. Mereka memakai jasa pengawal tersebut untuk memastikan keamanannya dari gangguan-gangguan yang berpotensi muncul dari luar.

Jasa bodyguard juga dipakai banyak pemain top dunia yang punya banyak penggemar. Sebagian bahkan memiliki pengawal yang berlatar belakang mantan atlet MMA. Siapa saja mereka?

Berikut 3 Bodyguard Pesepakbola Bintang Dunia yang Seorang Mantan Atlet MMA:

3. Nordine Taleb

nordine taleb

Berikutnya, ada Nordine Taleb. Dia pernah menjadi bodyguard pesepakbola terkenal asal Brasil, yakni Neymar.

Mengutip dari Marca, Neymar sudah meminta bantuan Taleb untuk menjaganya sejak pesepakbola Brasil itu berseragam Paris Saint-Germain. Padahal, waktu itu Taleb disebutkan masih terikat kontrak sebagai petarung MMA di UFC.

Sekelumit tentang Taleb. Sebelum menjadi pengawal Neymar, dia lebih dulu dikenal sebagai petarung veteran MMA asal Prancis.

Taleb pernah muncul di acara realitas The Ultimate Fighter pada 2013 sebelum mendapatkan kontrak di UFC. Satu momen yang terkenal darinya adalah saat terlibat pertarungan dengan Erick Silva di UFC 196.

 

