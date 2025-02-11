JADWAL dan link live streaming UEFA Youth League 2024-2025 di Vision+ akan diulas dalam artikel ini. Ada sejumlah laga seru yang tersaji, di antaranya mempertemukan Inter Milan vs Lille, hingga Stuttgart vs Liverpool.
Ya, kompetisi bola junior paling bergengsi di Eropa, UEFA Youth League 2024-2025, tengah memasuki babak penyisihan. Laga yang akan mulai digelar pada hari ini, Selasa (11/2/25) hingga Kamis (13/2/25 itu dapat Anda saksikan secara streaming channel beIN Sports melalui VISION+ atau bisa klik di sini.
Selasa, 11 Februari 2025
● AZ Alkmaar vs Benfica – 19:55 WIB (beIN Sports 1).
● Inter vs Lille – 21:55 WIB (beIN Sports 1).
● Stuttgart vs Liverpool – 19:55 WIB (beIN Sports 3).
● Real Betis vs Bayern – 21:55 WIB (beIN Sports 3).
Rabu, 12 Februari 2025
● Sporting vs Monaco – 19:55 WIB (beIN Sports 1).
● Trabzonspor vs Juventus – 21:55 WIB (beIN Sports 1).
● Midtjylland vs Man City – 19:55 WIB (beIN Sports 3).
● Real Madrid vs Dortmund – 21:55 WIB (beIN Sports 3).