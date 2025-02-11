Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Thom Haye Kirim Pesan Menyentuh untuk Suporter Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |09:37 WIB
Thom Haye Kirim Pesan Menyentuh untuk Suporter Timnas Indonesia
Thom Haye kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

THOM Haye kirim pesan menyentuh untuk suporter Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia itu mengaku begitu terkesan dengan suporter timnya.

Pasalnya, Thom Haye selalu mendapat sambutan hangat. Hal itu dirasakannya, baik saat di dalam maupun di luar lapangan.

Thom Haye. Aldhi Chandra/MPI

1. Pesan Thom Haye

Thom Haye turut berterima kasih untuk suporter yang telah memberikan aura positif buatnya. Menurutnya, kehadiran suporter Timnas Indonesia menjadi warna dalam karier sepakbolanya.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua pesan yang saya terima selama ini. Bahkan, ketika saya belum bermain untuk Indonesia, saya selalu mendapat dukungan dari mereka," kata Thom Haye, dilansir dari laman Kita Garuda, Senin (10/2/2025).

"Saya sangat senang dengan itu, dan itu semakin memotivasi saya untuk memberikan yang terbaik bagi tim nasional," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184041//timnas_indonesia_tempati_pot_4_drawing_di_piala_asia_2027_pssi-QAHL_large.jpg
Timnas Indonesia Masuk Pot Berapa di Piala Asia 2027 jika Tembus Peringkat 110 Dunia pada 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184042//berikut_tiga_kandidat_calon_pelatih_timnas_indonesia_saat_ini-vC1P_large.jpeg
3 Kandidat Calon Pelatih Timnas Indonesia saat Ini, Nomor 1 Berpengalaman Hadapi Skuad Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184027//timnas_indonesia_ditargetkan_menembus_peringkat_110_dunia_pada_akhir_2026_pssi-HAMd_large.jpg
Timnas Indonesia Ditargetkan Naik 13 Peringkat di Ranking FIFA 2026: Tembus 110 Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184025//berikut_empat_pesepakbola_top_dunia_yang_absen_di_piala_dunia_2026-dNyg_large.jpg
4 Pesepakbola Top Dunia yang Absen di Piala Dunia 2026, Nomor 1 Victor Osimhen!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/51/1644881/gagasan-menpora-erick-dipuji-akankah-keseriusan-cabor-olimpiade-terganjal-keputusan-tim-review-igu.webp
Gagasan Menpora Erick Dipuji, Akankah Keseriusan Cabor Olimpiade Terganjal Keputusan Tim Review?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/aleix_espargarpo.jpg
Insiden Aneh di MotoGP Valencia! Aleix Espargaro Sentil Morbidelli
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement