Thom Haye Kirim Pesan Menyentuh untuk Suporter Timnas Indonesia

THOM Haye kirim pesan menyentuh untuk suporter Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia itu mengaku begitu terkesan dengan suporter timnya.

Pasalnya, Thom Haye selalu mendapat sambutan hangat. Hal itu dirasakannya, baik saat di dalam maupun di luar lapangan.

1. Pesan Thom Haye

Thom Haye turut berterima kasih untuk suporter yang telah memberikan aura positif buatnya. Menurutnya, kehadiran suporter Timnas Indonesia menjadi warna dalam karier sepakbolanya.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua pesan yang saya terima selama ini. Bahkan, ketika saya belum bermain untuk Indonesia, saya selalu mendapat dukungan dari mereka," kata Thom Haye, dilansir dari laman Kita Garuda, Senin (10/2/2025).

"Saya sangat senang dengan itu, dan itu semakin memotivasi saya untuk memberikan yang terbaik bagi tim nasional," tambahnya.