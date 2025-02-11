Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Raih 5 Kemenangan Beruntun di Liga 1 2024-2025, Jan Olde Riekerink: Dewa United Layak Dipuji

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |04:00 WIB
Raih 5 Kemenangan Beruntun di Liga 1 2024-2025, Jan Olde Riekerink: Dewa United Layak Dipuji
Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink. (Foto: Instagram/dewaunitedfc)
A
A
A

BOGOR - Juru taktik Dewa United, Jan Olde Riekerink menilai pasukannya layak mendapatkan pujian dari berbagai pihak usai meraih lima kemenangan beruntun di Liga 1 2024-2025. Kemenangan kelima itu baru saja diraih Banten Warriors –julukan Dewa United– saat berjumpa Persija Jakarta.

Ya, Dewa United berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan 2-1 dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 8 Februari 2025 lalu.

1. 5 Laga Kemenangan

Hasil manis ini membuat Dewa United resmi meraih lima kemenangan secara beruntun. Sebelumnya, mereka berhasil menundukkan Arema FC (2-0), menghentikan tren positif Persib Bandung (2-0), dan menang tipis atas PSM Makassar (3-2).

Kemudian dalam dua laga terakhir, Banten Warriors kembali menang atas PSIS Semarang (4-1), dan Persija Jakarta (2-1). Riekerink menyatakan, timnya pantas mendapatkan pujian tinggi.

"Sulit untuk mengevaluasi, karena menurut saya, tim layak mendapat pujian yang tinggi, dan kami sudah mengatur game plan babak pertama yang dieksekusi brilian oleh para pemain," ujar Riekerink dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Selasa (11/2/2025).

Dewa United vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)
Dewa United vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)

2. Dewa United Main Baik saat Kalahkan Persija

Di sisi lain, Riekerink juga mengapresiasi performa timnya saat menumbangkan Persija Jakarta. Menurutnya, Taisei Marukawa adalah salah satu kunci menang Dewa United atas Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

"Saya rasa kami mendikte laga, dan kami punya banyak pemain yang bisa memanfaatkan ruang," ungkap pelatih asal Belanda itu.

 

