Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Paul Munster Terancam Dipecat Persebaya Surabaya Buntut Rentetan Hasil Buruk, Diberi Deadline 2 Laga Saja!

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |01:05 WIB
Paul Munster Terancam Dipecat Persebaya Surabaya Buntut Rentetan Hasil Buruk, Diberi Deadline 2 Laga Saja!
Paul Munster kala menangani Persebaya Surabaya. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

PAUL Munster terancam dipecat Persebaya Surabaya buntut rentetan hasil buruk. Paul pun diberi deadline oleh Persebaya Surabaya.

Deadline itu hanya berlaku untuk 2 laga saja. Tak ayal, pelatih Persebaya Surabaya itu harus bekerja keras untuk mendulang hasil manis.

Persis Solo vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

1. Tren Negatif Persebaya Berlanjut

Tren negatif Persebaya berlanjut. Persebaya sudah mendapat lima kekalahan dalam enam laga beruntun.

Hal ini membuat manajemen bereaksi. Manajemen Persebaya sudah memutuskan membuat batas waktu atau deadline bagi Paul Munster, untuk membenahi timnya supaya meraih hasil positif.

Ya, Persebaya memang meraih hasil buruk dalam enam laga terakhirnya. Diawali dari kekalahan melawan Bali United, kekalahan seolah menyertai Bajul Ijo di empat laga berikutnya secara beruntun.

Bahkan, satu kekalahan didapat Bajul Ijo saat bermain di kandang sendiri Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya. Hasil minor itu didapat saat melawan Malut United.

Di laga kandang terakhirnya, tim kebanggaan masyarakat Surabaya ini bahkan susah payah menahan imbang Persita Tangerang, setelah sempat kebobolan terlebih dahulu 0-1. Laga melawan Persis Solo, pada Jumat 8 Februari 2025 malam WIB juga kalah sehingga dari enam laga hanya meraih satu poin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/51/1644539/petenis-indonesia-janice-tjen-pasang-target-tembus-peringkat-20-besar-dunia-qlq.webp
Petenis Indonesia Janice Tjen Pasang Target Tembus Peringkat 20 Besar Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/11/thiago_almada_membawa_timnas_argentina_bermain_imb.jpg
Bayaran Timnas Argentina untuk Bertanding Lawan Timnas Angola Fantastis, Inilah Alasan Pemerintah Rela Rogoh Kocek Dalam
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement