Paul Munster Terancam Dipecat Persebaya Surabaya Buntut Rentetan Hasil Buruk, Diberi Deadline 2 Laga Saja!

PAUL Munster terancam dipecat Persebaya Surabaya buntut rentetan hasil buruk. Paul pun diberi deadline oleh Persebaya Surabaya.

Deadline itu hanya berlaku untuk 2 laga saja. Tak ayal, pelatih Persebaya Surabaya itu harus bekerja keras untuk mendulang hasil manis.

1. Tren Negatif Persebaya Berlanjut

Tren negatif Persebaya berlanjut. Persebaya sudah mendapat lima kekalahan dalam enam laga beruntun.

Hal ini membuat manajemen bereaksi. Manajemen Persebaya sudah memutuskan membuat batas waktu atau deadline bagi Paul Munster, untuk membenahi timnya supaya meraih hasil positif.

Ya, Persebaya memang meraih hasil buruk dalam enam laga terakhirnya. Diawali dari kekalahan melawan Bali United, kekalahan seolah menyertai Bajul Ijo di empat laga berikutnya secara beruntun.

Bahkan, satu kekalahan didapat Bajul Ijo saat bermain di kandang sendiri Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya. Hasil minor itu didapat saat melawan Malut United.

Di laga kandang terakhirnya, tim kebanggaan masyarakat Surabaya ini bahkan susah payah menahan imbang Persita Tangerang, setelah sempat kebobolan terlebih dahulu 0-1. Laga melawan Persis Solo, pada Jumat 8 Februari 2025 malam WIB juga kalah sehingga dari enam laga hanya meraih satu poin.