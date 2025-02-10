Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Kalah Dramatis dari Dewa United, Carlos Pena Kecewa Berat

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 10 Februari 2025 |00:05 WIB
Persija Jakarta Kalah Dramatis dari Dewa United, Carlos Pena Kecewa Berat
Laga Dewa United vs Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

PERSIJA Jakarta kalah dramatis dari Dewa United di Liga 1 2024-2025. Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, pun bereaksi.

Carlos Pena mengaku kecewa berat dengan hasil minor itu. Menurutnya, Persija seharunys bisa merebut 1 poin dari laga itu.

Dewa United vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)

1. Persija Jakarta Kalah Dramatis

Persija Jakarta menelan kekalahan dramatis dari Dewa United di pekan ke-22 Liga 1 2024-2025.  Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- menelan kekalahan dramatis 1-2 dari Dewa United di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu 8 Februari 2025 malam WIB.

Persija Jakarta harus bermain dengan 10 pemain dalam laga itu. Pasalnya, Carlos Eduardo diganjar kartu kuning kedua karena melanggar pemain Dewa United di kotak penalti.

Alex Martins yang menjadi eksekutor sukses membuka keunggulan di menit ke-75. Namun berselang empat menit, Persija Jakarta mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Sayangnya, petaka harus didapat Macan Kemayoran di menit-menit akhir. Tepatnya pada menit 90+8, Rizky Ridho melanggar Ricky Kambuaya di kotak penalti sehingga wasit langsung menunjuk titik putih.

Alex Martins yang kembali menjadi algojo sukses merobek jaring gawang Persija Jakarta. Gol ini sekaligus membawa Dewa United memenangi laga tersebut.

2. Carlos Pena Kecewa Berat

Usai laga, Pena tak bisa menutup rasa kecewanya. Pasalnya, juru taktik asal Spanyol itu menilai kalau Persija Jakarta sejatinya bisa mencuri satu poin dari markas Dewa United.

“Saya kecewa tidak bisa dapat satu poin. Sebenarnya kita bisa imbang usai mencetak gol penyama lewat Gustavo meski kalah jumlah pemain,” kata Pena dalam konferensi pers usai pertandingan, Sabtu 8 Februari 2025.

Namun di sisi lain, Pena mengakui kalau anak asuhnya kalah dari segi transisi permainan Dewa United. Tapi pada intinya, dia benar-benar kecewa dengan hasil kekalahan malam hari ini.

“Tetapi kita memang juga kalah dari transisi permainan dari Dewa United di laga ini. Intinya saya kecewa terhadap hasil ini,” ujar Pena.

 

