HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ultimatum Paul Munster, Manajemen Persebaya Surabaya Beri Deadline 2 Laga!

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 09 Februari 2025 |22:43 WIB
Ultimatum Paul Munster, Manajemen Persebaya Surabaya Beri <i>Deadline</i> 2 Laga!
Manajemen memberi tenggat dua laga ke depan untuk Paul Munster (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

MANAJEMEN Persebaya Surabaya mengultimatum pelatih Paul Munster. Mereka memberi deadline atau tenggat dua laga ke depan di Liga 1 2024-2025.

Keputusan itu dikeluarkan manajemen usai Persebaya menelan kekalahan kelima beruntun dari enam laga. Terbaru, mereka kalah 1-2 dari Persis Solo di Stadion Manahan, Jumat 7 Februari 2025 malam WIB.

1. Tindak Cepat

Persis Solo vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@officialpersebaya)
Persis Solo vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Candra Wahyudi menegaskan, manajemen bertindak cepat usai rentetan hasil buruk di lima laga sebelumnya. Kekalahan itu menambah tekad bulat evaluasi dan deadline ke Munster.

"Dengan hasil di Solo ini, dan memperhatikan permainan Persebaya sejak memasuki putaran kedua, manajemen Persebaya akan menentukan posisi Coach Paul Munster dalam dua pertandingan ke depan," ucap Candra dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (9/2/2025).

2. Semangat

Itu artinya, manajemen akan memberikan kesempatan terakhir di laga melawan PSBS Biak (15 Februari) dan Dewa United (21 Februari 2025). Walau begitu, mereka mengajak suporter untuk terus mendukung tim.

 

