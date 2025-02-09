Hasil Babak Pertama PSIS Semarang vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025: Maung Bandung Memimpin 1-0

SEMARANG – Hasil babak pertama PSIS Semarang vs Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (9/2/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0.

Gol tunggal Persib di babak pertama dicetak oleh Nick Kuipers (36’). Namun, mereka harus bermain dengan 10 orang usai Mateo Kocijan dikartu merah!

Nick Kuipers membawa Persib Bandung memimpin 1-0 atas PSIS Semarang (Foto: Instagram/@persib)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSIS Semarang yang tampil di hadapan publiknya sendiri langsung menggebrak pertahanan Persib Bandung sejak menit awal. Tim arahan Gilbert Agius itu menciptakan peluang emas lewat tendangan Gali Freitas yang membentur tiang gawang.

Sementara, Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- terlihat mulai menemukan ritme permainannya. Tim arahan Bojan Hodak itu kerap menebar ancaman lewat skema serangan balik cepat kendati belum berbuah manis.

Pertandingan berjalan cukup alot karena PSIS Semarang dan Persib Bandung belum mampu menciptakan peluang emas. Sampai akhirnya, Hingga akhirnya, Pangeran Biru berhasil memecah kebuntuan di menit ke-35 lewat gol sundulan Nick Kuipers.

Tapi petaka harus didapat Persib Bandung di menit ke-41 karena Mateo Kocijan mendapat kartu kuning kedua yang berujung kartu merah. Namun Pangeran Biru masih mampu mempertahankan keunggulannya atas PSIS Semarang di babak pertama dengan skor 1-0.