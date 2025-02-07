Borneo FC Disikat CAHN FC 2-3, Nadeo Argawinata Puji Bomber Timnas Vietnam

HANOI – Nadeo Argawinata tak ragu memuji Nguyen Quang Hai usai Borneo FC takluk 2-3 dari CAHN FC pada laga ASEAN Club Championship 2024-2025. Ia mengaku terkesan dengan striker Timnas Vietnam tersebut.

1. Empat

Borneo FC kalah dari CAHN di Hang Day Stadium, Hanoi, Vietnam pada Kamis 6 Februari 2025. Tiga gol tuan rumah dicatatkan oleh Le Van Do (20’), Nguyen Dinh Bac (81’), dan Leo Artur (90+1’).

Sementara, Pesut Etam membalaskan via dua gol dari Habibi Jusuf (45+1’) dan Gavin Kwan (86’). Kekalahan ini membuat perjuangan Borneo FC terhenti di ACC 2024-2025 karena finis di posisi empat.

2. Bangga

Selepas pertandingan, Nadeo mengatakan tetap bangga timnya bisa bersaing di kompetisi level Asia Tenggara. Kiper Timnas Indonesia itu juga memberikan pujian kepada Quang Hai yang bermain baik dalam laga tersebut.

"Saya pikir tim saya bermain cukup baik. Kami mencetak dua gol, saya bangga dengan tim saya. Pada akhirnya, tim saya kalah, tetapi itulah sepakbola,” kata Nadeo dikutip dari Soha VN, Jumat (7/2/2025).

“Tentang pemain yang paling membuat saya terkesan di pihak CAHN? Tentu saja Quang Hai,” kata kiper berusia 27 tahun itu.