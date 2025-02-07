Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persis Solo vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025: Gol Telat Ramadhan Sananta Menangkan Tuan Rumah 2-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 07 Februari 2025 |21:02 WIB
Hasil Persis Solo vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025: Gol Telat Ramadhan Sananta Menangkan Tuan Rumah 2-1
Ramadhan Sananta mencetak gol kemenangan Persis Solo 2-1 atas Persebaya Surabaya (Foto: Instagram/@persisofficial)
A
A
A

SOLO – Hasil Persis Solo vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Pertandingan di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (7/2/2025) malam WIB, berakhir dengan skor 2-1 untuk Laskar Sambernyawa.

Persis unggul duluan lewat Moussa Sidibe (58’). Persebaya yang bermain 10 orang sejak menit ke-53, menyamakan skor lewat penalti Francisco Rivera (74’). Namun, Ramadhan Sananta mencetak gol kemenangan di menit ketiga injury time.

Persis Solo vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@persisofficial)
Persis Solo vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@persisofficial)

Jalannya Pertandingan

Persis Solo menngawali pertandingan dengan percaya diri di babak pertama. Tampil di depan pendukungnya sendiri, tim besutan Ong Kim Swee langsung menekan pertahanan Persebaya Surabaya.

Walau demikian, pertahanan Persebaya tidak mampu dihancurkan begitu saja oleh tim tuan rumah. Serangan balik cepat menjadi andalan utama Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya.

Memasuki menit ke-35, Persebaya mulai bangkit untuk melawan dengan serangan beruntun. Namun sayang, upaya tim besutan Paul Munster belum membuahkan hasil hingga pengujung laga babak pertama.

Pada menit-menit akhir babak pertama, kedua tim bermain cukup agresif. Meski demikian, tidak ada gol tercipta hingga wasit menyatakan paruh pertama usai. Persis versus Persebaya selesai tanpa gol di babak pertama.

Memasuki babak kedua, Persebaya mencoba memegang kendali permainan sejak awal pertandingan. Akan tetapi, Persis melakukan perlawanan dengan melepaskan tembakan spekulatif dan serangan cepat.

Pada menit ke-53, Persebaya harus kehilangan Gilson Costa karena melakukan pelanggaran keras. Dia mendapatkan kartu merah langsung dan harus menyudahi laga lebih cepat.

Persis kemudian mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan bebas. Jhon Cley yang menjadi algojo melepaskan tembakan keras jarak jauh, yang tiba-tiba mengenai kaki bek Persebaya dan jatuh kepada Moussa Sidibe.

Moussa Sidibe (58’) kemudian melepaskan tembakan terukur dari jarak dekat, Persis unggul 1-0. Selepas gol tersebut, Bajul Ijo langsung meningkatkan intensitas serangan meski tak diunggulkan dalam jumlah pemain.

 

