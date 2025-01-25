Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Freiburg vs Bayern Munich di Bundesliga 2024-2025: Die Roten Menang Tipis 2-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |23:31 WIB
Hasil Freiburg vs Bayern Munich di Bundesliga 2024-2025: <i>Die Roten</i> Menang Tipis 2-1
Selebrasi Harry Kane usai cetak gol di laga Freiburg vs Bayern Munich. (Foto: Bundesliga)
A
A
A

FREIBURG Bayern Munich berhasil mencuri tiga poin dari markas Freiburg di pekan ke-19 Bundesliga 2024-2025, pada Sabtu (25/1/205) malam WIB. Bermain di Stadion Europa-Park, tim berjuluk Die Roten itu tepatnya menang tipis 2-1 atas tim tuan rumah.

1. Bayern Menang 2-1

Dua gol Bayern dicetak oleh Harry Kane (15’) dan Kim Min-jae (54’). Sementara Freiburg hanya bisa membalas via Mathias Ginter (68’).

Dengan kemenangan itu, maka pasukan Vincent Kompany masih nyaman di puncak klasemen sementara Liga 1 2024-2025. Tepatnya Bayern berada di peringkat pertama dengan mengoleksi 48 poin.

Sementara Freiburg tertahan di posisi sembilan denan 27 angka. Kini lawan terberat Bayern adalah Bayer Leverkusen asuhan Xabi Aonso.

Freiburg vs Bayern Munich
Freiburg vs Bayern Munich

2. Fokus ke Liga Champions Lagi

Usai melawan Freiburg, Bayern akan kembali memainkan laga Liga Champions 2024-2025. Kali ini lawan Bayern adalah Slovan Bratislava pada Kamis 30 Januari 2025.

 

