Hasil Timnas Indonesia U-20 vs Yordania U-20: Pasukan Indra Sjafri Kesulitan, Skor Masih 0-1

SIDOARJO – Timnas Indonesia U-20 mendapatkan keuntungan di menit 17 saat melawan Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025, Jumat (24/1/2025) malam WIB. Tim berjuluk Garuda Nusantara itu tepatnya unggul jumlah pemain lantaran melawan 10 pemain Yordania.

Hingga pertandingan memasuki menit ke-80, Timnas Indonesia U-20 masih kesulitan menembus pertahanan Yordanio U-20. Alhasil, skor 0-1 masih tak berubah dalam laga pertana U-20 Challenge Series 2025, pada Jumat (24/1/2025) malam WIB.

Timnas Indonesia U-20 vs Yordania U-20. (PSSI)

Sejatinya Yordania U-20 bermain 10 pemain karena kiper mereka Salameh Ali Salameh terkena kartu merah langsung. Dengan kalah jumlah itu, Yordania bermain lebih bertahan, toh mereka pun tengah unggul 1-0.

Tak heran di babak kedua Timnas Indonesia U-20 lebih banyak menciptakan peluang. Sayang, buruknya penyelesain akhir dan kuatnya pertahanan Yordania membuat skor tak berubah.

Berikut Susunan Pemain:

Timnas Indonesia U-20 XI (3-4-3): Ikram Algiffari; Kadek Arel Priyatna, Iqbal Gwijangge, Sulthan Zaky; Welber Jardim, Toni Firmansyah, Fandi Bagus, Dony Tri Pamungkas; Jehan Pahlevi, Riski Afrisal, Muhammad Ragil.

(Rivan Nasri Rachman)