Masyarakat Malaysia Protes Presentasi Jersey Baru Timnas Malaysia Tidak Sebagus Timnas Indonesia: Bikin Malu!

Masyarakat Malaysia protes presentasi jersey Timnas Malaysia yang tidak sebagus Timnas Indonesia. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

MASYARAKAT Malaysia dengan akun X @thejoezakaria, memprotes promosi hingga presentasi jersey Timnas Malaysia yang tidak sebagus Timnas Indonesia. Ia mengaku malu dengan presentasi jersey baru Timnas Malaysia yang terkesan seadanya.

“Kalau menempatkan orang yang tepat soal pemasaran, beginilah hasilnya. Presentasi seperti ini membuat saya antusias dan bersemangat melihat produknya,” kata akun @thejoezakaria, mengomentari packaging jersey anyar Timnas Indonesia di unggahan akun @erspo.official.

Masyarakat Malaysia puji presentasi jersey baru Timnas Indonesia @thejoezakaria

“Sementara itu, peluncuran jersey Timnas Malaysia teaser-nya cuma poster tanggal. Saat diluncurkan, fashion show dengan jersey yang kebesaran. Siapa yang mengurusi ini semua? Memangnya dia tinggal di gua? Selalu bikin malu,” tulis pria bernama lengkap Joe Zakaria ini.

1. Ingin Beli Jersey Baru Timnas Indonesia

Kecewa dengan jersey Timnas Malaysia, Joe Zakaria malahan kagum dengan jersey Timnas Indonesia. Ia mengaku tertarik membeli jersey Timnas Indonesia yang disokong apparel Erspo.

“Ini baru namanya presentasi. Kondisi ini membuat saya bersemangat membeli jersey Timnas Indonesia. FAM, ayolah belajar dan jangan menebali kantong sendiri,” tegas Joe Zakaria.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia sama-sama meluncurkan jersey baru pada Kamis, 23 Januari 2025. Jersey Timnas Malaysia seperti biasa didominasi warna kuning.