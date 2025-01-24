Wesley Sneijder Tuduh Alex Pastoor yang Atur Strategi Timnas Indonesia, Tugas Patrick Kluivert Datangkan Pemain Keturunan

PESEPAKBOLA legenda Belanda, Wesley Sneijder, memprediksi Alex Pastoor yang akan mengatur strategi Timnas Indonesia di sisa laga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, tugas pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert disebut Wesley Sneijder sebagai jembatan untuk mendatangkan pemain keturunan di skuad Garuda.

Hal ini diungkapkan Wesley Sneijder saat hadir di sebuah media Belanda, Ziggo Sport. Dalam acara tersebut, hadir juga Alex Pastoor dan sejumlah pengamat sepakbola lain.

1. Pengakuan Alex Pastoor yang Enggan Disebut Atasan Patrick Kluivert

Di forum tersebut Alex Pastoor ditanya salah satu pengamat apakah Anda menjabat sebagai asisten dari Patrick Kluivert atau sebaliknya? Pertanyaan itu muncul karena secara profil kepelatihan, Alex Pastoor jauh di atas Patrick Kluivert.

Alex Pastoor berpengalaman membawa tiga klub Eredivisie, yakni Excelsior, Sparta Rotterdam dan Almere City promosi ke Eredivisie. Sementara Patrick Kluivert, gagal total saat menjadi pelatih kepala Timnas Curacao dan Adana Demirspor.

Karier kepelatihan Alex Pastoor lebih mentereng ketimbang Patrick Kluivert. (Foto: KNVB)

Mendapat pertanyaan seperti itu, Alex Pastoor memberi jawaban tegas. Ia memastikan dirinya sebagai asisten dari Patrick Kluivert di Timnas Indonesia.

“Saya bertugas sebagai asisten dari Patrick Kluivert,” kata Alex Pastoor secara tegas menanggapi pertanyaan di atas.