HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Europa 2024-2025: Manchester United vs Rangers 2-1, Lazio 3-1 Real Sociedad

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |05:20 WIB
Hasil Liga Europa 2024-2025: Manchester United vs Rangers 2-1, Lazio 3-1 Real Sociedad
Hasil Liga Europa 2024-2025 semalam menampilkan skor Manchester United vs Rangers 2-1 (Foto: UEFA)
HASIL Liga Europa 2024-2025 sudah diketahui. Manchester United menang tipis 2-1 atas Rangers sementara Lazio menghajar Real Sociedad dengan skor 3-1.

Pertandingan Liga Europa 2024-2025 dapat disaksikan langsung secara streaming via BeIN Sports di Vision+ dengan klik di sini.

Manchester United vs Rangers (Foto: UEFA)
Manchester United vs Rangers (Foto: UEFA)

Kemenangan dramatis dicatatkan Manchester United atas Rangers (Glasgow Rangers). Bermain di Stadion Old Trafford, Manchester, Jumat (24/1/2025) dini hari WIB, Iblis Merah menang tipis 2-1.

Man United kesulitan mencetak gol sepanjang 45 menit pertama kendati tampil dominan. Gol baru bisa dihasilkan pada menit ke-52. Itu pun, mereka beruntung gara-gara bunuh diri kiper Jack Butland.

Rangers bahkan nyaris memupus harapan di menit ke-88 ketika Cyriel Dessers mencetak gol penyeimbang. Kembali, tuan rumah beruntung usai Bruno Fernandes mencetak gol kemenangan di menit 90+2.

Beralih ke laga lain, Lazio mampu merebut tiket otomatis ke 16 besar Liga Europa 2024-2025. Gli Aquilotti menang 3-1 atas Real Sociedad pada laga di Stadion Olimpico, Roma.

 

