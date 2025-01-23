Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Perempuan Cantik yang Menikah dengan Pesepakbola Tua, Nomor 1 Beda Usia Sampai 24 Tahun!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |21:39 WIB
5 Perempuan Cantik yang Menikah dengan Pesepakbola Tua, Nomor 1 Beda Usia Sampai 24 Tahun!
Maeva Daenat kepincut pesepakbola. (Foto: Instagram/@maevadaenat12)
A
A
A

5 perempuan cantik yang menikah dengan pesepakbola tua menarik diulas. Salah satunya ada yang kepincut legenda Tottenham Hotspur yang terpaut usia 24 tahun.

Kisah asmara para pesepakbola dunia memang jadi hal yang menarik diperbincangkan. Sebab, keras terselip cerita menarik dalam romansa mereka.

Kali ini, Okezone akan membahas pesepakbola tua yang menikah dengan perempuan cantik yang usianya terpaut jauh. Siapa saja mereka?

Berikut 5 perempuan cantik yang menikah dengan pesepakbola tua:

5. Andrea Rajacic

Thierry Henry dan Andrea Rajacic

Salah satu perempuan cantik yang menikah dengan pesepakbola tua adalah Andrea Rajacic. Dia menikah dengan legenda Arsenal, Thierry Henry.

Andrea Rajacic berpacaran dengan Thierry Henry sejak 2008. Usia Andrea Rajacic yang terpaut 9 tahun lebih muda dari Henry tak jadi halangan.

4. Frankie Poultney

Frankie Poultney dan David Seaman

Kemudian, ada Frankie Poultney. Dia menjalin asmara dengan kiper legendaris Arsenal, David Seamen. Hubungan asmara terjalin usai mereka bertemu dalam sebuah acara televisi pada 2008.

Setelah pacaran selama tujuh tahun, Seamen dan Poultney pun mengikat janji suci. Pasangan ini jadi sorotan karena Poultney lebih muda sembilan tahun dari Seamen.

 

Halaman:
1 2
      
