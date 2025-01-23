Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Borneo FC vs Kaya FC di ASEAN Club Championship 2024-2025 Malam Ini, Klik di Sini!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |18:54 WIB
Borneo FC bakal hadapi Kaya FC di ACC 2024-2025. (Foto: Instagram/borneofc.id)
Borneo FC bakal hadapi Kaya FC di ACC 2024-2025. (Foto: Instagram/borneofc.id)
A
A
A

LINK live streaming Borneo FC vs Kaya FC di ASEAN Club Championship (ACC) 2024-2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga tersebut akan dimainkan malam ini, Kamis (23/1/2025) di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali.

Laga Borneo FC vs Kaya FC akan menjadi matchday keempat Grup B ACC 2024-2025. Saat ini, tim berjuluk Pesut Etam itu tengah berjuang untuk finis dua besar demi lolos ke babak semifinal.

1. Borneo FC Bawa Modal Manis

Saat ini, Borneo FC dilatih oleh pelatih baru bernama Joaquin Gomez. Debut Gomez di Borneo FC pun berakhir dengan manis.

Sebab Borneo FC mampu merebut kemenangan saat melawan Arema FC di laga lanjutan Liga 1 2024-2025. Dalam laga yang digelar di Stadion Batakan tersebut, Gomez sukses mengantarkan Pesut Etam menang 3-1.

Borneo FC vs Arema FC foto borneo
Borneo FC vs Arema FC foto borneo

Dengan modal manis itu, Borneo FC menatap laga melawan Kaya FC dengan kepercayaan diri tinggi. Borneo optimis bisa meraih poin penuh atas klub asal Filipina tersebut.

2. Komentar Joaquin Gomez Jelang Lawan Kaya FC

"Kami melakukan persiapan dengan sangat baik dengan datang beberapa hari sebelumnya. Persiapan untuk pertandingan besok adalah untuk menampilkan permainan dan memberikan momentum yang berbeda dari yang kami hadapi di Liga,” ujar Gomez, dikutip dari laman resmi Borneo FC, Kamis (23/1/2025).

 

Halaman:
1 2
      
