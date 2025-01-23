Timnas Indonesia U-17 Lolos Piala Dunia U-17 2025 karena Gabung Grup Mudah di Piala Asia U-17 2025?

TIMNAS Indonesia U-17 berpeluang lolos Piala Dunia U-17 2025. Penyebabnya karena di Piala Asia U-17 2025 yang menjadi ajang Kualifikasi Piala Dunia U-17 2025, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- tergabung di grup mudah.

Zahaby Gholy dan kawan-kawan tergabung di Grup C Piala Asia U-17 2025 yang dilangsungkan di Arab Saudi pada 3-20 April 2025. Grup C Piala Asia U-17 2025 berisikan Timnas Indonesia U-17, Korea Selatan, Yaman dan Afghanistan. Korea Selatan berstatus sebagai penghuni pot 1, Afghanistan (pot 2), Yaman (pot 3) dan Timnas Indonesia U-17 (pot 4).

Duel Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Australia U-17 di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.(Foto: X/@TimnasIndonesia)

Penentuan pot ini berdasarkan performa di Piala Asia U-17 2023 dan Kualifikasi Piala Asia U-17 2025. Berhubung Timnas Indonesia U-17 absen di Piala Asia U-17 2023, mereka ditempatkan di pot 4 alias pot paling buncit di Piala Asia U-17 2025.

1. Timnas Korea Selatan U-17 Lawan Tersulit Timnas Indonesia U-17

Bicara calon lawan di Piala Asia U-17 2025, bisa dibilang hanya Korea Selatan U-17 yang di atas kertas bisa menyulitkan Timnas Indonesia U-17. Sementara Yaman dan Afghanistan, bisa dilawan Timnas Indonesia U-17.

Peluang Timnas Indonesia U-17 mengejutkan Timnas Korea Selatan U-17 juga bisa saja terjadi. Keberadaan pemain-pemain seperti Mathew Baker hingga Mierza Firjatullah, plus pengalaman Nova Arianto membantu Shin Tae-yong mengalahkan Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024 merupakan modalnya.

Sekarang yang jadi pertanyaan, apa syarat Timnas Indonesia U-17 lolos Piala Dunia U-17 2025? Berhubung jumlah peserta Piala Dunia U-17 2025 yang dilangsungkan di Qatar adalah 48 negara dari yang awalnya 24 tim, peluang skuad Garuda Asia melaju ke putaran final sangat besar.