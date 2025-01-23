Daftar 28 Pemain Timnas Indonesia U-20 untuk U-20 Challenge Series 2025: Ada Jens Raven hingga Welber Jardim!

DAFTAR 28 pemain Timnas Indonesia U-20 untuk U-20 Challenge Series 2025 sudah dirilis. Sejumlah pemain bintang siap ambil bagian, di antaranya ada Jens Raven hingga Welber Jardim.

Ya, PSSI telah mengumumkan daftar pemain Timnas Indonesia U-20 yang akan berkompetisi di U-20 Challenge Series 2025. Welberlieskott de Halim Jardim dan Jens Raven turut disertakan dalam turnamen tersebut.

1. Indra Sjafri Panggil 28 Pemain

Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri telah memanggil sebanyak 28 pemain untuk disertakan dalam U-20 Challenge Series 2025. Di antara para pemain itu, Indra memanggil tiga kiper, 11 bek, lima gelandang, dan sembilan penyerang.

Menariknya, nama-nama seperti Welber Jardim dan Jens Raven dipastikan masuk skuad. Sebelumnya, Welber Jardim tak disertakan di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Sementara itu, Jens sempat mengalami cedera.

Dalam wawancara dengan awak media beberapa waktu lalu, Jens mengaku mengalami cedera pada pahanya. Namun dengan pemanggilan ini, nampaknya kondisi pemain Dordrecht FC U-21 itu kian membaik.

2. Jadwal U-20 Challenge Series 2025

Turnamen itu akan berlangsung di Gelora Delta Sidoarjo, Sidoarjo, Jawa Timur pada 24 – 30 Januari 2025. Dalam turnamen mini itu, Garuda Nusantara akan bersua dengan Yordania pada 24 Januari 2025, Suriah pada 27 Januari 2025, dan India pada 30 Januari 2025.

Turnamen ini merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U-20 menjelang tampil di Piala Asia U-20 2025. Garuda Nusantara diketahui akan tergabung dalam Grup C bersama Uzbekistan, Yaman, dan Iran.

Piala Asia U-20 akan berlangsung di China pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Empat tim teratas di turnamen ini berhak mendapatkan tiket ke Piala Dunia U-20 2025 yang berlangsung di Chile.