Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar 28 Pemain Timnas Indonesia U-20 untuk U-20 Challenge Series 2025: Ada Jens Raven hingga Welber Jardim!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |14:15 WIB
Daftar 28 Pemain Timnas Indonesia U-20 untuk U-20 Challenge Series 2025: Ada Jens Raven hingga Welber Jardim!
Para pemain Timnas Indonesia U-20 kala berlaga. (Foto: Instagram/@jensraven9)
A
A
A

DAFTAR 28 pemain Timnas Indonesia U-20 untuk U-20 Challenge Series 2025 sudah dirilis. Sejumlah pemain bintang siap ambil bagian, di antaranya ada Jens Raven hingga Welber Jardim.

Ya, PSSI telah mengumumkan daftar pemain Timnas Indonesia U-20 yang akan berkompetisi di U-20 Challenge Series 2025. Welberlieskott de Halim Jardim dan Jens Raven turut disertakan dalam turnamen tersebut.

Jens Raven foto Aldhi Chandra

1. Indra Sjafri Panggil 28 Pemain

Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri telah memanggil sebanyak 28 pemain untuk disertakan dalam U-20 Challenge Series 2025. Di antara para pemain itu, Indra memanggil tiga kiper, 11 bek, lima gelandang, dan sembilan penyerang.

Menariknya, nama-nama seperti Welber Jardim dan Jens Raven dipastikan masuk skuad. Sebelumnya, Welber Jardim tak disertakan di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Sementara itu, Jens sempat mengalami cedera.

Dalam wawancara dengan awak media beberapa waktu lalu, Jens mengaku mengalami cedera pada pahanya. Namun dengan pemanggilan ini, nampaknya kondisi pemain Dordrecht FC U-21 itu kian membaik.

2. Jadwal U-20 Challenge Series 2025

Turnamen itu akan berlangsung di Gelora Delta Sidoarjo, Sidoarjo, Jawa Timur pada 24 – 30 Januari 2025. Dalam turnamen mini itu, Garuda Nusantara akan bersua dengan Yordania pada 24 Januari 2025, Suriah pada 27 Januari 2025, dan India pada 30 Januari 2025.

Turnamen ini merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U-20 menjelang tampil di Piala Asia U-20 2025. Garuda Nusantara diketahui akan tergabung dalam Grup C bersama Uzbekistan, Yaman, dan Iran.

Piala Asia U-20 akan berlangsung di China pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Empat tim teratas di turnamen ini berhak mendapatkan tiket ke Piala Dunia U-20 2025 yang berlangsung di Chile.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157700/jadwal_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_mengalami_perubahan_okezone-v5a2_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Banding ke AFC, Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/51/3156996/frank_van_kempen-F1Se_large.jpg
Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/51/3154755/frank_van_kempen-5tTy_large.jpg
Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/51/3153076/frank_van_kempen-sTLY_large.jpg
Kata-Kata Frank van Kempen Usai Resmi Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1638089/afc-challenge-league-saksikan-pertandingan-dewa-united-vs-tainan-city-live-dan-ekslusif-hanya-di-rcti-glc.webp
AFC Challenge League: Saksikan Pertandingan DEWA United vs Tainan City LIVE dan Ekslusif Hanya di RCTI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2019/07/29/Patrice_Evra.jpg
Patrice Evra Murka! Sebut Pemain Juventus Generasi Lemah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement