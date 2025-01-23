Hasil Drawing Piala Asia U-17 2025 Diumumkan Hari Ini, Timnas Indonesia U-17 Gabung Grup Neraka?

HASIL drawing Piala Asia U-17 2025 akan diumumkan hari ini, Kamis (23/1/2025). Drawing rencananya digelar di Kuala Lumpur, Malaysia mulai pukul 14.00 WIB. Lantas, kira-kira akan tergabung di grup mana Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025 yang dilangsungkan di Arab Saudi pada 3-20 April 2025?

1. Timnas Indonesia U-17 Masuk Pot 4 Drawing Piala Asia U-17 2025

Timnas Indonesia U-17 ditempatkan di pot 4 drawing bersama Oman, Uni Emirat Arab (UEA) dan Korea Utara. Penempatan pot ini berdasarkan performa di Piala Asia U-17 2023 dan Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Timnas Indonesia U-17 menggelar TC di Kota Bandung jelang Piala Asia U-17 2025 (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)

Berhubung Timnas Indonesia U-17 absen di Piala Asia U-17 2023, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- ditempatkan di pot 4 alias pot paling buncit. Bagaimana dengan penghuni pot 1, 2 dan 3?

Pot 1 diisi tuan rumah Arab Saudi, juara bertahan Jepang, serta Korea Selatan dan Uzbekistan. Kemudian pot 2 ditempati Iran, Yaman, Australia dan Thailand.

Lanjut di pot 3 ada Afghanistan, Tajikistan, China dan Vietnam. Berhubung Timnas Indonesia U-17 menempati pot 4, skuad asuhan Nova Arianto ini akan menantang masing-masing salah satu dari penghuni pot 1, 2 dan 3 di fase grup Piala Asia U-17 2025.

Timnas Indonesia U-17 sendiri pantang gentar dihadapkan dengan negara-negara top Asia. Di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 saja, Timnas Indonesia U-17 sanggup menahan tim kuat Australia U-17 (0-0) serta menang 1-0 atas tuan rumah Kuwait U-17.