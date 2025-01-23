Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Drawing Piala Asia U-17 2025 Diumumkan Hari Ini, Timnas Indonesia U-17 Gabung Grup Neraka?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |10:08 WIB
Hasil Drawing Piala Asia U-17 2025 Diumumkan Hari Ini, Timnas Indonesia U-17 Gabung Grup Neraka?
Timnas Indonesia U-17 menunggu hasil drawing Piala Asia U-17 2025 siang ini. (Foto: PSSI)
A
A
A

HASIL drawing Piala Asia U-17 2025 akan diumumkan hari ini, Kamis (23/1/2025). Drawing rencananya digelar di Kuala Lumpur, Malaysia mulai pukul 14.00 WIB. Lantas, kira-kira akan tergabung di grup mana Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025 yang dilangsungkan di Arab Saudi pada 3-20 April 2025?

1. Timnas Indonesia U-17 Masuk Pot 4 Drawing Piala Asia U-17 2025

Timnas Indonesia U-17 ditempatkan di pot 4 drawing bersama Oman, Uni Emirat Arab (UEA) dan Korea Utara. Penempatan pot ini berdasarkan performa di Piala Asia U-17 2023 dan Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Timnas Indonesia U-17 menggelar TC di Kota Bandung jelang Piala Asia U-17 2025 (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)
Timnas Indonesia U-17 menggelar TC di Kota Bandung jelang Piala Asia U-17 2025 (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)

Berhubung Timnas Indonesia U-17 absen di Piala Asia U-17 2023, skuad Garuda  Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- ditempatkan di pot 4 alias pot paling buncit. Bagaimana dengan penghuni pot 1, 2 dan 3?

Pot 1 diisi tuan rumah Arab Saudi, juara bertahan Jepang, serta Korea Selatan dan Uzbekistan. Kemudian pot 2 ditempati Iran, Yaman, Australia dan Thailand.

Lanjut di pot 3 ada Afghanistan, Tajikistan, China dan Vietnam. Berhubung Timnas Indonesia U-17 menempati pot 4, skuad asuhan Nova Arianto ini akan menantang masing-masing salah satu dari penghuni pot 1, 2 dan 3 di fase grup Piala Asia U-17 2025.

Timnas Indonesia U-17 sendiri pantang gentar dihadapkan dengan negara-negara  top Asia. Di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 saja, Timnas Indonesia U-17 sanggup menahan tim kuat Australia U-17 (0-0) serta menang 1-0 atas tuan rumah Kuwait U-17.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180005/timnas_indonesia_u_17_menempati_pot_3_drawing_piala_dunia_u_17_2025_pssi-vPUq_large.jpg
Bukan Timnas Indonesia U-17, Ini Satu-satunya Negara Asia yang Masuk Pot 1 Drawing Piala Dunia U-17 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180001/timnas_indonesia_u_17_belum_pernah_bertemu_tim_eropa_di_piala_dunia_u_17_pssi-0zX4_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Alergi Lawan Klub Eropa di Piala Dunia U-17?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179794/zahaby_gholy-boYa_large.jpg
Piala Dunia U-17 2025 Segera Bergulir, Timnas Indonesia U-17 Fokus Adaptasi Cuaca di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179861/timnas_indonesia_u_17_siap_bersaing_di_piala_dunia_u_17_2025_pssi-GTwL_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Satu-satunya Peserta Grup H Piala Dunia U-17 2025 yang Tak Pernah Lolos ke Fase Gugur?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/51/1637795/janice-tjen-gandeng-aldila-sutjiadi-tampil-di-wta-250-chennai-hadapi-sesama-petenis-indonesia-onl.webp
Janice Tjen Gandeng Aldila Sutjiadi Tampil di WTA 250 Chennai, Hadapi Sesama Petenis Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/21/gelandang_timnas_indonesia_marselino_ferdinan.jpg
Kabar Baik! Marselino Ferdinan dan Ivar Jenner Comeback di Timnas Indonesia saat FIFA Matchday November 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement