HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Belum Fit, Mees Hilgers Absen di Laga Malmo vs FC Twente

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |07:37 WIB
Belum Fit, Mees Hilgers Absen di Laga Malmo vs FC Twente
Mees Hilgers dipastikan absen di laga Malmo vs FC Twente (Foto: Instagram/@meeshilgerss)
A
A
A

MEES Hilgers masih belum fit. Alhasil, ia dipastikan absen pada laga matchday tujuh Liga Europa 2024-2025 antara Malmo vs FC Twente.

Klub Liga Belanda itu sudah bertolak ke Swedia untuk melakoni lanjutan Liga Europa 2024-2025. Pertandingan itu akan digelar di Eleda Stadium, Malmo, Swedia, Jumat 24 Januari 2025 pukul 00.45 WIB.

1. Tak Ikut

Mees Hilgers di FC Twente. (Foto: Instagram/fctwente)

Dalam rombongan tim FC Twente yang berangkat ke Malmo, ada beberapa nama yang tak terlihat ikut. Di antaranya ada Hilgers dan Sam Lammers. 

Menurut laporan Oost, kedua pemain tersebut belum cukup fit untuk dibawa ke Malmo. Padahal, Mees sempat mengikuti latihan di Belanda sebelum The Tukkers berangkat ke Swedia. 

"FC Twente meninggalkan Bandara Münster/Osnabrück pada Rabu (22 Januari) menuju Swedia, di mana pertandingan penting Liga Europa melawan Malmö FF menanti besok malam," tulis Oost, dikutip pada Kamis (23/1/2025). 

"Mees Hilgers dan Sam Lammers tetap di Belanda. Duo ini belum cukup fit untuk mengambil tindakan," sambung tulisan tersebut. 

 

Halaman:
1 2
      
