HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berkat Kerja Sama dengan JFA, Timnas Putri Indonesia Berkesempatan Main di Jepang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |03:00 WIB
Berkat Kerja Sama dengan JFA, Timnas Putri Indonesia Berkesempatan Main di Jepang
Timnas Putri Indonesia. (Foto: Instagram/lff_official)
A
A
A

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia memiliki agenda ikut turnamen di Jepang pada Februari 2025 mendatang. Agenda itu berkat kerja sama antara PSSI dengan Federasi Sepakbola Jepang (JFA).

Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Vivin Cahyani, menyampaikan kalau nantinya Timnas Putri Indonesia akan mengikuti turnamen antar universitas di Jepang. Selain untuk menatap turnamen ASEAN Women's Championship 2025, hal itu juga bertujuan memperkuat kerjasama dan peningkatan kualitas skuad Garuda Pertiwi.

1. Timnas Putri Indonesia Terus Diasah agar Makin Tajam

“Timnas putri kita akan berlaga dalam kompetisi antar universitas di Jepang yang akan dimulai pada 25 Februari. Partisipasi Indonesia di ajang itu merupakan bagian dari kerjasama PSSI dengan Asosiasi Sepak Bola Jepang (JFA) untuk pengembangan sepak bola putri," kata  Vivin dalam keterangannya, Rabu (22/1/2025).

Timnas Putri Indonesia (Foto: PSSI)

Tapi sebelum bertolak ke Jepang, Timnas Putri Indonesia akan memainkan FIFA Matchday di Arab Saudi pada 17 Februari 2025.  Vivin menyampaikan, ini semua dilakukan guna mendongkrak kualitas skuad Garuda Pertiwi.

"Ini bagian dari dukungan pemerintah dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir ke sepak bola wanita. Dahulu kan enggak pernah kita seperti ini. Sekarang ada pemusatan latihan, jadwal FIFA Match Day dan agenda pertandingan lain yang berjenjang," jelasnya.

 

