Klasemen Sementara Grup A ASEAN Club Championship 2024-2025 Kelar Laga Terengganu vs PSM Makassar

KLASEMEN sementara Grup A ASEAN Club Championship 2024-2025 kelar laga Terengganu vs PSM Makassar akan diulas dalam artikel ini. Posisi Juku Eja -julukan PSM Makassar- harus melorot di klasemen dari awalnya menduduki puncak.

PSM Makassar kini ada di urutan ketiga. Kondisi ini terjadi usai PSM Makassar harus mendapat pil pahit kala tandang ke markas Terengganu.

1. PSM Makassar Tumbang di Markas Terengganu

PSM Makassar harus mendapat kekalahan dengan skor tipis 0-1 pada matchday keempat Grup A. Laga itu digelar di Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, pada Rabu (22/1/2025) malam WIB.

Gol semata wayang Terengganu sendiri dicetak oleh Safawi Rasid. Dia sukses mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-64.

2. PSM Makassar Tergusur dari Puncak Klasemen

Kekalahan dari Terengganu membuat PSM Makassar tergusur dari puncak klasemen sementara Grup A. Mereka kini ada di posisi ketiga dengan koleksi 7 poin.

Posisi puncak klasemen sementara Grup A sendiri kini diisi oleh BG Pathum United. Mereka mengoleksi 8 poin saat ini.

BG Pathum United mendapat 3 poin tambahan pada hari ini. Pasalnya, mereka berhasil membantai Shan United dengan skor 4-1.

Tepat di belakang BG Pathum United, ada Terengganu. Usai melibas PSM Makassar 1-0, Terengganu mendapat total 7 poin saat ini. Mereka pun bertengger di atas PSM karena unggul selisih gol dengan +5.