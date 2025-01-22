Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup A ASEAN Club Championship 2024-2025 Kelar Laga Terengganu vs PSM Makassar

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |22:08 WIB
Klasemen Sementara Grup A ASEAN Club Championship 2024-2025 Kelar Laga Terengganu vs PSM Makassar
Laga Terengganu vs PSM Makassar. (Foto: PSM Makassar)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup A ASEAN Club Championship 2024-2025 kelar laga Terengganu vs PSM Makassar akan diulas dalam artikel ini. Posisi Juku Eja -julukan PSM Makassar- harus melorot di klasemen dari awalnya menduduki puncak.

PSM Makassar kini ada di urutan ketiga. Kondisi ini terjadi usai PSM Makassar harus mendapat pil pahit kala tandang ke markas Terengganu.

Terengganu vs PSM Makassar foto PSM

1. PSM Makassar Tumbang di Markas Terengganu

PSM Makassar harus mendapat kekalahan dengan skor tipis 0-1 pada matchday keempat Grup A. Laga itu digelar di Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, pada Rabu (22/1/2025) malam WIB.

Gol semata wayang Terengganu sendiri dicetak oleh Safawi Rasid. Dia sukses mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-64.

2. PSM Makassar Tergusur dari Puncak Klasemen

Kekalahan dari Terengganu membuat PSM Makassar tergusur dari puncak klasemen sementara Grup A. Mereka kini ada di posisi ketiga dengan koleksi 7 poin.

Posisi puncak klasemen sementara Grup A sendiri kini diisi oleh BG Pathum United. Mereka mengoleksi 8 poin saat ini.

BG Pathum United mendapat 3 poin tambahan pada hari ini. Pasalnya, mereka berhasil membantai Shan United dengan skor 4-1.

Tepat di belakang BG Pathum United, ada Terengganu. Usai melibas PSM Makassar 1-0, Terengganu mendapat total 7 poin saat ini. Mereka pun bertengger di atas PSM karena unggul selisih gol dengan +5.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/51/3140214/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_vision_buriram_united_vs_cahn_fc_di_final_asean_club_championship_2024_2025-Bw1m_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Buriram United vs CAHN FC di Leg II Final ASEAN Club Championship 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/51/3139015/cahn_vs_buriram_united-wGOy_large.jpg
Hasil CAHN FC vs Buriram United di Final ASEAN Club Championship 2024-2025: Sengit, Laga Berakhir 2-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/51/3138857/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_cahn_fc_vs_buriram_united_di_final_asean_club_championship_2024_2025-1LsW_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ CAHN FC vs Buriram United di Final ASEAN Club Championship 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/51/3135195/cahn_vs_psm_makassar-GsjL_large.jpg
Hasil CAHN vs PSM Makassar di Leg II Semifinal ASEAN Club Championship 2024-2025: Kalah 0-2, Juku Eja Gagal ke Final!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637595/mees-hilgers-masuk-radar-transfer-nec-nijmegen-ikuti-jejak-calvin-verdonk-fbm.webp
Mees Hilgers Masuk Radar Transfer NEC Nijmegen, Ikuti Jejak Calvin Verdonk?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/18/pelatih_juventus_igor_tudor_foto_x_juventus.jpg
Terungkap! Ini 3 Alasan Utama Igor Tudor Dipecat Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement