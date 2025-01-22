Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Ragnar Oratmangoen dan Jay Idzes yang Berhasil Permalukan Ajax Amsterdam Era Erik Ten Hag

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |07:58 WIB
Ragnar Oratmangoen bersama Jay Idzes di Go Ahead Eagles. (Foto: FT_IDN)
Ragnar Oratmangoen bersama Jay Idzes di Go Ahead Eagles. (Foto: FT_IDN)
A
A
A

PEMAIN Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Ragnar Oratmangoen memiliki kenangan spesial bersama Jay Idzes saat keduanya masih bermain untuk Go Ahead Eagles. Tepatnya momen itu ketika kedua bintang Garuda itu sukses mengalahkan Ajax Amsterdan era Erik Ten Hag di Liga Belanda 2021-2022.

Seperti diketahui, Oratmangoen dan Idzes tercatat pernah bekerja sama di Go Ahead Eagles pada musim 2021-2022. Mereka hanya satu musim bersama di sana.

Sebab, Oratmangoen memutuskan pindah ke FC Groningen pada musim panas 2022. Sementara Idzes memilih untuk tetap bertahan di Go Ahead Eagles sebelum akhirnya pindah ke Venezia pada Juli 2023.

1. Banyak Kenangan Indah Bersama Jay Idzes di Go Ahead Eagles

Kendati hanya berbagi lapangan selama satu musim, Oratmangoen dan Idzes memiliki memori manis. Mereka pernah membawa Go Ahead Eagles mengalahkan Ajax Amsterdam yang saat itu dilatih Erik Ten Hag dengan komposisi pemain bintang.

Ragnar Oratmangoen. PSSI
Ragnar Oratmangoen. PSSI

“Ya, saya sangat mengingatnya. Kami (bersama Idzes) bermain bagus, bahkan sejak pertemuan pertama, kami bermain imbang,” kata Oratmangoen, dikutip dari situs Kita Garuda, Rabu (22/1/2025).

“Lalu ketika mereka, dengan pemain-pemainnya seperti Anthony, Dusan Tadic, Lisandro Martinez, dan pelatih Erik Ten Hag, bermain ke kandang kami, kami menang 2-1,” sambungnya.

 

Telusuri berita bola lainnya
