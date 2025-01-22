Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Klik di Sini! Link Live Streaming Real Madrid vs Salzburg di Liga Champions 2024-2025 di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |20:18 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Real Madrid vs Salzburg di Liga Champions 2024-2025 di Vision+
Para pemain Real Madrid kala berlaga. (Foto: Vision+)
A
A
A

LINK live streaming Real Madrid vs Salzburg di Liga Champions 2024-2025 di Vision+ akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Stadion Santiago Bernabeu pada Kamis 23 Januari 2025 pukul 03.00 WIB itu dapat disaksikan live streaming di Vision+.

Los Blancos -julukan Real Madrid- akan menghadapi tantangan besar saat menghadapi RB Salzburg di Santiago Bernabeu. Duel ini akan tersaji dalam gelaran pekan ke-7 Liga Champions 2024-2025.

Real Madrid vs Celta Vigo

Real Madrid Siap Unjuk Gigi

Real Madrid yang ingin menunjukkan taringnya di panggung Eropa akan bermain impresif melawan Salzburg! Anda dapat saksikan laga ini dengan streaming di Vision+ dan klik di sini.

Real Madrid yang bertabur bintang muda, siap tampil dengan aksi memukau dan pertahanan solid guna menaklukan Salzburg. Kemenangan di kandang sendiri menjadi harga mati yang akan dipertaruhkan oleh tim raksasa Spanyol ini.

Sedangkan RB Salzburg, mereka yang bertekad untuk meraih posisi aman di klasemen tak bisa dianggap remeh. Tim asal Austria ini siap menguji dominasi Madrid dengan semangat tinggi dan permainan agresif untuk memanfaatkan menit di atas lapangan hijau.

Berikut Jadwal Real Madrid vs Salzburg di Vision+:

Tanggal: Kamis, 23 Januari 2025

Kick-off: 02:55 WIB

Venue: Santiago Bernabeu, Madrid

Channel: beIN Sports 4 Vision+

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/261/3144966/psg_juara_liga_champions_2024_2025-DZP8_large.jpg
Daftar Top Klub Dunia yang Raih 1 Trofi Liga Champions, PSG Jadi yang Paling Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/261/3144139/luis_enrique-j086_large.jpg
Kisah Luis Enrique, Pelatih PSG yang Ternyata Seorang Pembelot Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/261/3143991/achraf_hakimi-jpwl_large.jpg
Kisah Haru Perjuangan Achraf Hakimi, Pemain yang Dibuang Inter Milan Kini Juara Liga Champions 2024-2025 Bersama PSG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/261/3143767/erick_thohir-uFqd_large.jpg
Nobar Final Liga Champions 2024-2025, Erick Thohir Diskusi Taktik dengan Patrick Kluivert
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637595/mees-hilgers-masuk-radar-transfer-nec-nijmegen-ikuti-jejak-calvin-verdonk-fbm.webp
Mees Hilgers Masuk Radar Transfer NEC Nijmegen, Ikuti Jejak Calvin Verdonk?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/28/neom_stadium.jpg
Geger Stadion Langit Arab Saudi! Lapangan Sepak Bola 350 Meter di Atas Gurun Siap Jadi Ikon Piala Dunia 2034
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement