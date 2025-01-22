Klik di Sini! Link Live Streaming Real Madrid vs Salzburg di Liga Champions 2024-2025 di Vision+

LINK live streaming Real Madrid vs Salzburg di Liga Champions 2024-2025 di Vision+ akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Stadion Santiago Bernabeu pada Kamis 23 Januari 2025 pukul 03.00 WIB itu dapat disaksikan live streaming di Vision+.

Los Blancos -julukan Real Madrid- akan menghadapi tantangan besar saat menghadapi RB Salzburg di Santiago Bernabeu. Duel ini akan tersaji dalam gelaran pekan ke-7 Liga Champions 2024-2025.

Real Madrid Siap Unjuk Gigi

Real Madrid yang ingin menunjukkan taringnya di panggung Eropa akan bermain impresif melawan Salzburg! Anda dapat saksikan laga ini dengan streaming di Vision+ dan klik di sini.

Real Madrid yang bertabur bintang muda, siap tampil dengan aksi memukau dan pertahanan solid guna menaklukan Salzburg. Kemenangan di kandang sendiri menjadi harga mati yang akan dipertaruhkan oleh tim raksasa Spanyol ini.

Sedangkan RB Salzburg, mereka yang bertekad untuk meraih posisi aman di klasemen tak bisa dianggap remeh. Tim asal Austria ini siap menguji dominasi Madrid dengan semangat tinggi dan permainan agresif untuk memanfaatkan menit di atas lapangan hijau.

Berikut Jadwal Real Madrid vs Salzburg di Vision+:

Tanggal: Kamis, 23 Januari 2025

Kick-off: 02:55 WIB

Venue: Santiago Bernabeu, Madrid

Channel: beIN Sports 4 Vision+