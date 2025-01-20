Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Timnas Indonesia yang Berpotensi Dicoret Patrick Kluivert, Nomor 1 Andalan Shin Tae-yong!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 20 Januari 2025 |19:51 WIB
5 Pemain Timnas Indonesia yang Berpotensi Dicoret Patrick Kluivert, Nomor 1 Andalan Shin Tae-yong!
Patrick Kluivert jadi pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

5 pemain Timnas Indonesia yang berpotensi dicoret Patrick Kluivert menarik diulas. Salah satunya ada pemain andalan Shin Tae-yong.

Kini, posisi pelatih Timnas Indonesia sudah berganti. Usai memecat Shin Tae-yong, PSSI resmi merekrut Patrick Kluivert.

Legenda Timnas Belanda itu pun menegaskan bahwa dirinya akan mementingkan menit bemain dalam menentukan skuad Timnas Indonesia. Hal ini membuat sejumlah pemain Timnas Indonesia berpotensi dicoret Patrick Kluivert karena minim jam main di level klub. Siapa saja mereka?

Berikut 5 pemain Timnas Indonesia yang berpotensi dicoret Patrick Kluivert:

5. Nathan Tjoe-A-On

Nathan Tjoe A On (IG)

Salah satu pemain Timnas Indonesia yang berpotensi dicoret Patrick Kluivert adalah Nathan Tjoe-A-On. Dia kini berstatus pemain klub Inggris, Swansea City.

Sayangnya, Nathan Tjoe-A-On kesulitan dapat jam main di Swansea. Musim ini, bek berusia 23 tahun itu baru mentas 3 kali bersama Swansea di berbagai ajang.

4. Pratama Arhan

Pratama Arhan. dusan.h

Kemudian, ada nama Pratama Arhan. Dia juga kesulitan dapat jam main di klub. Hal itu terjadi sejak Arhan abroad membela Tokyo Verdy hingga Suwon FC.

Kini, Arhan pun sudah angkat kaki dari Suwon FC. Dia masih abroad dengan membela klub Thailand, yakni Bangkok United. Tetapi, sampai saat ini, Pratama Arhan belum mendapat jam main.

 



      

