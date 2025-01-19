Patrick Kluivert Panggil Elkan Baggott untuk Laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

PATRICK Kluivert memanggil Elkan Baggott untuk laga Timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Setelah absen membela Timnas Indonesia sejak akhir Januari 2024, Elkan Baggott berpeluang comeback ke skuad Garuda.

Pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert menjadi alasannya. Sudah menjadi rahasia umum Elkan Baggott terlibat friksi dengan Shin Tae-yong.

Konflik ini muncul karena Elkan Baggott menolak dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23 vs Guinea U-23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Meski ribut dengan Shin Tae-yong, Elkan Baggott kabarnya sudah meminta maaf kepada PSSI.

1. Sudah Minta Maaf ke PSSI

Permohonan maaf ini yang membuatnya berpeluang kembali membela Timnas Indonesia. Peluang Elkan Baggott kembali memperkuat Timnas Indonesia sangat besar.

Jika Patrick Kluivert mengandalkan formasi 3-4-1-2, pelatih 48 tahun itu belum menemukan sosok tepat untuk mengisi area bek tengah sebelah kiri. Posisi itu bisa diisi Elkan Baggott secara maksimal.

Satu lagi, bek FC Twente Mees Hilgers belum bisa dipastikan apakah akan pulih dari cedera atau tidak pada Maret 2025. Jika amit-amit Mees Hilgers absen, Elkan Baggott bisa masuk sebagai pengganti.