Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dony Tri Pamungkas Ungkap Jasa Besar Shin Tae-yong bagi Kariernya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |02:10 WIB
Dony Tri Pamungkas Ungkap Jasa Besar Shin Tae-yong bagi Kariernya
Dony Tri Pamungkas (tengah) diberi debut di Timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong (Foto: Instagram/@donytripamungkas)
A
A
A

JAKARTA – Dony Tri Pamungkas mengungkap jasa besar eks pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong terhadap kariernya. Ia lantas menghaturkan ucapan terima kasih kepada pria asal Korea Selatan itu.

Shin dipecat dari kursi pelatih Timnas Indonesia oleh PSSI pada Senin 6 Januari 2025. Posisinya lantas digantikan oleh Patrick Kluivert.

1. Jasa

Potret dan Profil Dony Tri Pamungkas, Pemain Lini Belakang Timnas yang Tampil Apik di AFF 2024

Dony Tri memiliki kesan yang sangat baik dengan Shin. Pemain Persija Jakarta itu merasa banyak mendapat pelajaran berharga.

“Saya mau ucapkan terima kasih pada Shin Tae-yong karena saya memang belajar banyak dari dia,” kata Dony di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, dikutip Minggu (19/1/2025).

2. Harapan

Di sisi lain, pemain asal Boyolali itu juga menaruh harapan kepada Kluivert. Ia berharap, pelatih asal Belanda itu bisa membawa Timnas Indonesia lebih baik.

“Untuk pelatih baru ini ya semoga bisa lebih baik lagi ke depannya dan meraih hasil terbaik ke depannya,” kata Dony.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179086/erick_thohir-ti3s_large.jpg
Timnas Indonesia Masih Tanpa Pelatih, Erick Thohir: Belum Ada Pencarian Pengganti Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179065/erick_thohir-9Y1g_large.jpg
Penyebab Timnas Indonesia U-22 yang Bakal Turun di FIFA Matchday November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179055/erick_thohir-QZGl_large.jpg
Erick Thohir: Patrick Kluivert dan Timnas Indonesia Sepakat Berpisah Baik-Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/51/3179037/erick_thohir_menargetkan_timnas_indonesia_lolos_piala_dunia_2034_youtube_official_okezone-rfIs_large.jpg
Erick Thohir: Blueprint PSSI Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2034
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/24/51/1636233/indonesia-golf-festival-2025-resmi-dibuka-rayakan-semangat-golf-for-everyone-zqx.webp
Indonesia Golf Festival 2025 Resmi Dibuka: Rayakan Semangat Golf for Everyone
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/24/dean_james_mendapat_kritik_tajam_meski_go_ahead_ea.jpg
Dean James Malah Kena Kritik usai Go Ahead Eagles Bungkam Aston Villa di Liga Europa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement