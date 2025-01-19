Dony Tri Pamungkas Ungkap Jasa Besar Shin Tae-yong bagi Kariernya

Dony Tri Pamungkas (tengah) diberi debut di Timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong (Foto: Instagram/@donytripamungkas)

JAKARTA – Dony Tri Pamungkas mengungkap jasa besar eks pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong terhadap kariernya. Ia lantas menghaturkan ucapan terima kasih kepada pria asal Korea Selatan itu.

Shin dipecat dari kursi pelatih Timnas Indonesia oleh PSSI pada Senin 6 Januari 2025. Posisinya lantas digantikan oleh Patrick Kluivert.

1. Jasa

Dony Tri memiliki kesan yang sangat baik dengan Shin. Pemain Persija Jakarta itu merasa banyak mendapat pelajaran berharga.

“Saya mau ucapkan terima kasih pada Shin Tae-yong karena saya memang belajar banyak dari dia,” kata Dony di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, dikutip Minggu (19/1/2025).

2. Harapan

Di sisi lain, pemain asal Boyolali itu juga menaruh harapan kepada Kluivert. Ia berharap, pelatih asal Belanda itu bisa membawa Timnas Indonesia lebih baik.

“Untuk pelatih baru ini ya semoga bisa lebih baik lagi ke depannya dan meraih hasil terbaik ke depannya,” kata Dony.