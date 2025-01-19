Jebolan Timnas Brasil Ini Siap Menggila Bersama Persis Solo

SOLO – Jhon Cley berusaha sesegera mungkin nyetel bersama Persis Solo. Jebolan Timnas Brasil U-20 itu ingin tampil menggila di tim barunya.

Cley resmi bergabung pada penutupan bursa transfer Liga 1 tengah musim. Ia menjadi legiun asing keempat yang didatangkan Persis setelah Cleylton Santos, Lautaro Belleggia, dan Jordy Tutuarima.

1. Lolos

Cley mengatakan akan berusaha membawa Persis lebih baik dalam putaran kedua Liga 1 2024-2025. Pasalnya, timnya kini berada di zona degradasi yakni posisi ke-18 dengan 10 poin sampai dengan pekan ke-18.

"Saya bekerja keras setiap hari," kata Cley dilansir dari laman PT LIB, Minggu (19/1/2025).

2. Tidak Sulit

Pemain berposisi penyerang itu sangat gembira dan sangat termotivasi untuk babak baru dalam kariernya. Ia pun menyatakan tidak sulit untuk memilih Persis.

"Saya pikir pemain mana pun pasti ingin bermain di tim besar seperti Persis,” kata Cley.