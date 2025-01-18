Hasil Imbang Timnas Arab Saudi vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Bikin Timnas Indonesia Melesat ke Posisi 2 Klasemen?

HASIL imbang Timnas Arab Saudi vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bikin Timnas Indonesia melesat ke posisi 2 klasemen? Timnas Arab Saudi akan menjamu China di matchday tujuh Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 20 Maret 2025.

Secara kualitas, Arab Saudi dan China bisa dibilang setara. Terbukti dari enam laga awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Arab Saudi dan China sama-sama mengoleksi enam angka.

1. Arab Saudi dan China Bersaing Sengit

Duel Timnas China vs Timnas Arab Saudi di pertemuan pertama. (Foto: X/@SaudiNT_EN)

Meski memiliki poin sama, Arab Saudi menempati posisi yang lebih baik ketimbang China, yakni empat berbanding enam. Hal itu karena Arab Saudi memiliki selisih gol lebih baik ketimbang China, yakni -6 berbanding -10.

Berhubung laga digelar di Jeddah, Arab Saudi, apakah skuad Green Falcons -julukan Timnas Arab Saudi- yang akan memenangkan pertandingan? Belum tentu. Sebab, skuad asuhan Herve Renard ini tidak memiliki catatan positif di kandang sendiri.

Dari tiga laga kandang Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Arab Saudi hanya mendapatkan dua imbang dan satu kalah. Di sisi lain, China mengemas satu kemenangan dan dua kalah dari tiga laga tandang awal Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

2. Timnas indonesia Diuntungkan

Karena itu, Okezone memprediksi laga berakhir imbang. Jika laga berakhir, tentunya menguntungkan Timnas Indonesia. Di hari yang sama dengan laga Arab Saudi vs China, digelar pertandingan Timnas Australia vs Timnas Indonesia di Sydney Football Stadium.