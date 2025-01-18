7 Klub yang Pernah Dibela Evan Dimas, Nomor 1 Liga Super Malaysia

Evan Dimas diputus kontrak Persik Kediri di awal Januari 2025. (Foto: Instagram/persikfcofficial)

SEBANYAK 7 klub yang pernah dibela Evan Dimas menarik perhatian pencinta sepak bola Tanah Air. Terlebih sang pemain baru bergabung ke klub Liga 3, Persiba Balikpapan.

Bukan sebagai pemain, Evan merapat ke klub yang mentas di Liga 3 itu sebagai stakeholder atau orang penting dalam tubuh klub.

Sebelum berlabuh ke klub berjuluk Beruang Madu, Evan sempat main di Liga 1 2024-2025 bersama Persik Kediri. Sayangnya, kontrak sang pemain harus diputus pada 1 Januari 2025.

Lebih mirisnya lagi, Evan tercatat hanya bermain di satu laga kontra PSBS Biak selama 22 menit bersama Persik. Dari catatan yang didapat ia kerap duduk di bangku cadangan dan tidak di dalam skuad.

Tentu penurunan karier ini menjadi perhatian bagi khalayak ramai. Terlebih sang pemain sempat jadi andalan di Timnas Indonesia dan memperkuat beberapa klub top Liga 1.

Sebelum bergabung ke Persiba Balikpapan, lantas klub mana saja yang pernah dibela Evan Dimas?

Berikut 7 Klub yang Pernah Dibela Evan Dimas:

7. Surabaya United

Evan Dimas tercatat sempat menimba ilmu sepak bola di beberapa tempat. Seperti SSB Sasana Bhakti, SBS Mitra Surabaya, dan tim muda Persebaya Surabaya.

Setelah itu Evan menapaki karier di level profesional dengan bergabung ke Surabaya United pada November 2014. Pemain bernama lengkap Evan Dimas Darmono itu beberapa kali tampil di Liga 1 bersama klub tersebut.