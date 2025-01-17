Bukan sebagai Pemain, Ini Posisi Evan Dimas Bersama Klub Liga 3 Persiba Balikpapan

BUKAN sebagai pemain, ini posisi Evan Dimas bersama klub Liga 3 Persiba Balikpapan. Dia ternyata menjadi salah satu stakeholder di Persiba Balikpapan.

Ya, Evan Dimas diketahui memutuskan gabung Persiba Balikpapan. Keputusan itu diambil usai dirinya dipecat Persik Kediri.

1. Evan Dimas Dipecat Persik Kediri

Eks bintang Timnas Indonesia, Evan Dimas, dipecat Persik Kediri pada 1 Juli 2024. Semenjak didatangkan dari Arema FC, Evan Dimas kesulitan mendapatkan menit tampil di Persik Kediri.

Terbukti dari 17 laga yang dimainkan Persik Kediri di Liga 1 2024-2025, Evan Dimas hanya bermain satu kali. Ia bermain saat Persik Kediri kalah 0-1 dari PSBS Biak di pekan ketujuh Liga 1 2024-2025. Dalam laga tersebut, Evan Dimas bermain 22 menit.

"Manajemen dan pemain bersepakat untuk mengakhiri kerjasama. Kami mengucapkan terima kasih dan mendoakan yang terbaik untuk karier Evan Dimas ke depannya," kata pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospide, Okezone mengutip dari laman resmi Persik Kediri, Selasa 2 Januari 2025.