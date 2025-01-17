Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bukan sebagai Pemain, Ini Posisi Evan Dimas Bersama Klub Liga 3 Persiba Balikpapan

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |12:44 WIB
Bukan sebagai Pemain, Ini Posisi Evan Dimas Bersama Klub Liga 3 Persiba Balikpapan
Evan Dimas gabung Persiba Balikpapan. (Foto: Persiba Balikpapan)
A
A
A

BUKAN sebagai pemain, ini posisi Evan Dimas bersama klub Liga 3 Persiba Balikpapan. Dia ternyata menjadi salah satu stakeholder di Persiba Balikpapan.

Ya, Evan Dimas diketahui memutuskan gabung Persiba Balikpapan. Keputusan itu diambil usai dirinya dipecat Persik Kediri.

evan dimas foto persiba balikpapan

1. Evan Dimas Dipecat Persik Kediri

Eks bintang Timnas Indonesia, Evan Dimas, dipecat Persik Kediri pada 1 Juli 2024. Semenjak didatangkan dari Arema FC, Evan Dimas kesulitan mendapatkan menit tampil di Persik Kediri.

Terbukti dari 17 laga yang dimainkan Persik Kediri di Liga 1 2024-2025, Evan Dimas hanya bermain satu kali. Ia bermain saat Persik Kediri kalah 0-1 dari PSBS Biak di pekan ketujuh Liga 1 2024-2025. Dalam laga tersebut, Evan Dimas bermain 22 menit.

"Manajemen dan pemain bersepakat untuk mengakhiri kerjasama. Kami mengucapkan terima kasih dan mendoakan yang terbaik untuk karier Evan Dimas ke depannya," kata pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospide, Okezone mengutip dari laman resmi Persik Kediri, Selasa 2 Januari 2025.
 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178472/kemenpora_dan_kemendes_pdt_kolaborasi_siap_gelar_liga_desa_untuk_sepak_bola_dan_esports-uhm7_large.jpg
Kemenpora dan Kemendes PDT Kolaborasi: Siap Gelar Liga Desa untuk Sepak Bola dan Esports
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/49/3171948/berikut_lima_stadion_paling_angker_di_indonesia-9gce_large.jpg
5 Stadion Paling Angker di Indonesia, Nomor 1 Jadi Lokasi Tragedi Memilukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/49/3170891/logo_persib_bandung-dSFA_large.jpg
Kabar Duka, Legenda Persib Bandung Nyangnyang Herdiana Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/51/3170701/erick_thohir-4RVY_large.jpg
Jadi Menpora RI, Erick Thohir Dapat Tantangan dari DPR
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1635809/indonesia-dituding-melanggar-olympic-movement-karena-tolak-visa-atlet-israel-onp.webp
Indonesia Dituding Melanggar Olympic Movement karena Tolak Visa Atlet Israel
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/03/26/chou_tien_chen.jpg
Profil Chou Tien Chen, Pebulu Tangkis Taiwan yang Minta Diajari Hariyanto Arbi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement