Justin Kluivert Bisa Dinaturalisasi untuk Perkuat Timnas Indonesia, Begini Syaratnya yang Makan Waktu Lama

JUSTIN Kluivert bisa dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun, butuh waktu lama untuk merealisasikannya, yang mana membutuhkan waktu 5-10 tahun. Lantas, kenapa proses naturalisasi Justin Kluivert akan berjalan lama?

Sebelum kita membahas lebih dalam, kita lihat dulu desakan netizen Indonesia yang meminta Justin Kluivert dinaturalisasi menjadi WNI. Di unggahan Justin Kluivert di Instagram, banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang meminta anak dari pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, itu memperkuat skuad Garuda.

1. Banyak yang Berharap Justin Kluivert Bela Timnas Indonesia

Justin Kluivert bisa dinaturalisasi bela Timnas Indonesia, namun butuh lama untuk prosesnya

“Come To Timnas,” tulis akun agshats.

“Bolehlah naturalisasi,” sambung akun @bantalbasa_.

Namun, keinginan dua akun di atas melihat Justin Kluivert memperkuat Timnas Indonesia dalam waktu dekat sulit dinaturalisasi. Sebab, menurut penelusuran Okezone, tak ada bukti yang menunjukan winger Bournemouth itu memiliki darah Indonesia.

Ayah Justin Kluivert, Patrick Kluivert dan sang ibu, Angela van Hulten merupakan warga negara Belanda. Sementara itu, kakek dan nenek Justin Kluivert memiliki darah Belanda dan Curacao.