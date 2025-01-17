Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Justin Kluivert Bisa Dinaturalisasi untuk Perkuat Timnas Indonesia, Begini Syaratnya yang Makan Waktu Lama

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |10:22 WIB
Justin Kluivert Bisa Dinaturalisasi untuk Perkuat Timnas Indonesia, Begini Syaratnya yang Makan Waktu Lama
Justin Kluivert bisa dinaturalisasi bela Timnas Indonesia, namun butuh lama untuk prosesnya. (Foto: Instagram/@justinkluivert9)
A
A
A

JUSTIN Kluivert bisa dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun, butuh waktu lama untuk merealisasikannya, yang mana membutuhkan waktu 5-10 tahun. Lantas, kenapa proses naturalisasi Justin Kluivert akan berjalan lama?

Sebelum kita membahas lebih dalam, kita lihat dulu desakan netizen Indonesia yang meminta Justin Kluivert dinaturalisasi menjadi WNI. Di unggahan Justin Kluivert di Instagram, banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang meminta anak dari pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, itu memperkuat skuad Garuda.

1. Banyak yang Berharap Justin Kluivert Bela Timnas Indonesia

Justin Kluivert bisa dinaturalisasi bela Timnas Indonesia, namun butuh lama untuk prosesnya
Justin Kluivert bisa dinaturalisasi bela Timnas Indonesia, namun butuh lama untuk prosesnya

“Come To Timnas,” tulis akun agshats.

“Bolehlah naturalisasi,” sambung akun @bantalbasa_.

Namun, keinginan dua akun di atas melihat Justin Kluivert memperkuat Timnas Indonesia dalam waktu dekat sulit dinaturalisasi. Sebab, menurut penelusuran Okezone, tak ada bukti yang menunjukan winger Bournemouth itu memiliki darah Indonesia.

Ayah Justin Kluivert, Patrick Kluivert dan sang ibu, Angela van Hulten merupakan warga negara Belanda. Sementara itu, kakek dan nenek Justin Kluivert memiliki darah Belanda dan Curacao.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178732/timnas_indonesia_bisa_cetak_sejarah_di_piala_asia_2027_pssi-CXgS_large.jpg
Timnas Indonesia dan Geng Asia Tenggara Bisa Cetak Sejarah di Piala Asia 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178715/simak_adu_prestasi_calon_pelatih_timnas_indonesia_shin_tae_yong_dengan_timur_kapadze-PwA3_large.jpg
Adu Prestasi Calon Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dengan Timur Kapadze
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178664/timnas_indonesia_satu_satunya_negara_elite_asia_tenggara_yang_mengalami_penurunan_ranking_fifa_hari_ini_pssi-XfYA_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Elite Asia Tenggara yang Terima Kabar Buruk dari FIFA Hari Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178658/ange_postecoglou_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifacom-M3Jk_large.jpg
Pelatih asal Australia Latih Timnas Indonesia demi Ikuti Jejak Malaysia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1635849/jadwal-dan-link-streaming-wondr-by-bni-indonesia-masters-super-100-ii-2025-di-vision-gaz.webp
Jadwal dan Link Streaming WONDR by BNI Indonesia Masters Super 100 II 2025 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/23/polytron_para_badminton.jpg
Polytron Indonesia Para Badminton International 2025 Naik Level! Siap Cetak Sejarah di Solo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement