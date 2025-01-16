Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Tanggapan Patrick Kluivert soal Kinerja Shin Tae-yong di Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |01:05 WIB
Ini Tanggapan Patrick Kluivert soal Kinerja Shin Tae-yong di Timnas Indonesia
Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih baru Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Patrick Kluivert menilai Shin Tae-yong telah bekerja keras hingga membuat Garuda berada di titik sekarang ini. Karena itu, Kluivert siap meneruskan perjuangan STY dan membuat Timnas Indonesia semakin berprestasi lagi.

Patrick Kluivert resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia, Minggu (12/1/2025) lalu. Pelatih berpaspor Belanda itu menggantikan sosok Shin Tae-yong yang sudah lima tahun melatih Skuad Garuda.

Di bawah asuhan Shin, Timnas Indonesia berhasil mencapai berbagai prestasi. Tak hanya mendongkrak ranking, pelatih asal Korea Selatan itu sukses membawa Timnas Indonesia mencatatkan sejarah tembus babak 16 besar Piala Asia hingga putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia.

1. Patrick Kluivert Bakal Teruskan Hasil Kerja Keras STY

Heo Ji-seob bersama Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/wassup_jissub)
Heo Ji-seob bersama Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/wassup_jissub)

Kluivert sebagai pelatih baru mempunyai tantangan untuk melanjutkan kesuksesan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Dia mengatakan, siap memberikan yang terbaik untuk Skuad Garuda.

“Saya juga mau memuji pelatih terdahulu STY karena dia sudah melakukan pekerjaan dengan bagus, ini sekarang giliran saya untuk melanjutkan kesuksesannya,” kata Kluivert di Jakarta, dikutip pada Kamis (16/1/2025).

“Jadi yang bisa saya lakukan hanyalah membawa Timnas Indonesia tampil bagus, soal para fans mau suka atau tidak, ya itu mengikuti,” sambungnya.

 

