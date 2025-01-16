Prediksi Bojan Hodak untuk Laga Persib Bandung vs Dewa United

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, prediksi timnya bakal kesulitan saat melawan Dewa United di pekan ke-19 Liga 1 2024-2025, pada Jumat 17 Januari 2025. Pasalnya Bojan menilai kedua tim sama-sama akan bermain menyerang, terlebih Tangsel Warrior –julukan Dewa United– tengah dalam tren positif.

Pertandingan Persib vs Dewa United ini merupakan laga kedua putaran kedua Liga 1 musim ini. Pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

1. Penilaian Bojan Hodak soal Persib vs Dewa United

Jelang laga tersebut, Bojan menilai timnya bakal kesulitan. Sebab ia tahu betul Dewa United adalah tim dengan jumlah gol terbanyak di Liga 1 saat ini. Bahkan hanya terpaut satu gol dengan Persib Bandung meski saat ini berada di puncak klasemen sementara.

“Jadi ini akan menjadi pertemuan dua tim menyerang. Mereka dalam rentetan kemenangan dalam beberapa pertandingan terakhir, dan mempunyai banyak pemain bagus. Jadi kemungkinan besar ini akan menjadi pertandingan yang menarik untuk penonton,” ujar Bojan Hodak di Stadion GBLA, Kamis (16/1/2025).

Beckham Putra mencetak gol di laga Persib Bandung vs Persita Tangerang (Foto: Instagram/@beckham_put7)

Pelatih asal Kroasia ini pun membuktikan kedua tim sama kuat pada pertemuan pertama lalu. Laga berakhir dengan skor imbang 2-2.

“Jadi ini menjadi duel tim yang memiliki kualitas, tim terorganisir dan punya pelatih yang bagus. Kami akan bermain di kandang, artinya kami akan berusaha mendapatkan hasil yang positif demi terus berada di puncak,” tambahnya.