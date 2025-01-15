Mulai Resah dengan Program Naturalisasi di Timnas Indonesia, Van Dijk Kirim Pesan kepada PSSI

MANTAN pemain Timnas Indonesia, Sergio van Dijk mulai resah dengan program naturalisasi PSSI. Van Dijk khawatir program naturalisasi itu jusru membuat banyak pemain lokal tak berani bermimpi membela Timnas Indonesia lagi, karena itulah pemain keturunan Belanda-Indonesia itu memiliki pesan untuk PSSI.

Pesannya adalah Van Dijk berharap PSSI tidak melupakan pembinaan pemain muda yang tersebar di berbagai penjuru Tanah Air. Semua itu agar kualitas sepakbola Indonesia bisa benar-benar naik level.

Tak bisa dipungkiri kalau PSSI cukup gencar melakukan proyek naturalisasi. Itu semua tak luput demi mendongkrak performa Timnas Indonesia serta mewujudkan mimpi beraksi di kancah dunia, yakni Piala Dunia.

1. Van Dijk Mulai Resah dengan Program Naturalisasi PSSI

Sergio Van Dijk Okezone

Van Dijk pun turut menyoroti masifnya pemain naturalisasi yang kini memperkuat Timnas Indonesia. Menurutnya, fenomena itu akan memiliki dampak kepada para pemain lokal. Sebab, mereka akan merasa ‘minder’ untuk bermimpi membela Skuad Garuda.

“Kalau kita lihat banyak yang dinaturalisasi, saya sedikit merasa anak-anak sekarang yang main sepak bola di kampung-kampung, seperti Jawa Barat, Ambon, di Bali atau di mana-mana mungkin merasa susah untuk masuk Timnas ya,” kata Van Dijk, dikutip dari instagram pribadinya, Rabu (14/1/2025).

“Tak punya semangat lagi mau main di timnas karena mereka merasa harus main di Eropa dan hanya pemain naturalisasi yang bisa masuk (Timnas Indonesia),” sambungnya.