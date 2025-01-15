Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Bundesliga 2024-2025 Semalam: Holstein Kiel vs Borussia Dortmund 4-2 hingga Bayer Leverkusen vs Mainz 05 1-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |06:02 WIB
Hasil Bundesliga 2024-2025 Semalam: Holstein Kiel vs Borussia Dortmund 4-2 hingga Bayer Leverkusen vs Mainz 05 1-0
Holstein Kiel vs Borussia Dortmund di Bundesliga 2024-2025. (Foto: Bundesliga)
A
A
A

SEMALAM, Rabu (15/1/2025) dini hari WIB, ada sejumlah laga menarik yang berlangsung di pertandingan lanjutan Bundesliga 2024-2025. Beberapa pertandingan penting berlangsung dengan hasil yang menarik seperti halnya Borussia Dortmund yang terbantai 4-2 oleh Holstein Kiel, hingga Bayer Leverkusen yang sukses memetik kemenangan penting atas Mainz 05.

1. Holstein Kiel vs Borussia Dortmund

Pertandingan ini berakhir dengan kemenangan dramatis untuk Holstein Kiel dengan skor 4-2. Borussia Dortmund gagal melakukan comeback meskipun mendapatkan kesempatan dengan Holstein Kiel bermain dengan 10 pemain setelah menerima kartu merah.

2. Bayer Leverkusen vs Mainz 05

Bayer Leverkusen menorehkan kemenangan tipis 1-0 atas Mainz 05. Gol tunggal tersebut dicetak oleh Grimaldo, menempatkan Leverkusen di jalur yang tepat untuk terus bersaing di papan atas.

3. Eintracht Frankfurt vs SC Freiburg

Bayer Leverkusen vs Mainz 05. Bundesliga
Bayer Leverkusen vs Mainz 05. Bundesliga

Frankfurt meraih kemenangan besar dengan skor 4-1 atas Freiburg. Gol-gol dari Koch, Marmoush, Ekitike, dan Collins mengamankan tiga poin untuk tuan rumah, sementara Doan mencetak satu-satunya gol untuk Freiburg.

4. Wolfsburg vs Borussia Mönchengladbach

Wolfsburg menang telak dengan skor 5-1 di kandang mereka. Nmecha mencetak dua gol, disusul oleh Maehle, Arnold, dan Wind, sementara Fukuda mencetak satu gol untuk Gladbach.

 

