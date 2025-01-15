SEMALAM, Rabu (15/1/2025) dini hari WIB, ada sejumlah laga menarik yang berlangsung di pertandingan lanjutan Bundesliga 2024-2025. Beberapa pertandingan penting berlangsung dengan hasil yang menarik seperti halnya Borussia Dortmund yang terbantai 4-2 oleh Holstein Kiel, hingga Bayer Leverkusen yang sukses memetik kemenangan penting atas Mainz 05.
Pertandingan ini berakhir dengan kemenangan dramatis untuk Holstein Kiel dengan skor 4-2. Borussia Dortmund gagal melakukan comeback meskipun mendapatkan kesempatan dengan Holstein Kiel bermain dengan 10 pemain setelah menerima kartu merah.
Bayer Leverkusen menorehkan kemenangan tipis 1-0 atas Mainz 05. Gol tunggal tersebut dicetak oleh Grimaldo, menempatkan Leverkusen di jalur yang tepat untuk terus bersaing di papan atas.
Frankfurt meraih kemenangan besar dengan skor 4-1 atas Freiburg. Gol-gol dari Koch, Marmoush, Ekitike, dan Collins mengamankan tiga poin untuk tuan rumah, sementara Doan mencetak satu-satunya gol untuk Freiburg.
Wolfsburg menang telak dengan skor 5-1 di kandang mereka. Nmecha mencetak dua gol, disusul oleh Maehle, Arnold, dan Wind, sementara Fukuda mencetak satu gol untuk Gladbach.