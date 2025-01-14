Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

RAKYAT BERSUARA: Keinginan Patrick Kluivert Pahami Kultur Sepakbola Indonesia Layak Diapresiasi

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |22:31 WIB
RAKYAT BERSUARA: Keinginan Patrick Kluivert Pahami Kultur Sepakbola Indonesia Layak Diapresiasi
Patrick Kluivert ingin memahami kultur sepakbola Indonesia sebagai pelatih Timnas Indonesia (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Mantan Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid, mengapresiasi keinginan Patrick Kluivert memahami kultur sepakbola Indonesia. Bahkan, pelatih anyar Timnas Indonesia itu sudah bersua dengan Bima Sakti dan Indra Sjafri di sela-sela latihan Timnas Indonesia U-20.

Kluivert diketahui resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia pada pekan lalu. Pria asal Belanda itu langsung bekerja dan menemui Indra serta Bima saat memimpin pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-20 di Jakarta.

1. Apresiasi

Gaya Patrick Kluivert saat melatih tim (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)
Gaya Patrick Kluivert saat melatih tim (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)

Nurdin menyambut positif keingintahuan Kluivert tersebut. Menurutnya, seorang pelatih tim nasional harus paham dengan kultur sepakbola di Indonesia.

“Seorang pelatih harus paham kultur sepakbola sebuah negara. Nah saya melihat hari ini membaca ini, ini langkah awal dari Patrick ini bagus,” kata Nurdin dalam dialog Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Witjaksono dengan tema ‘Piala Dunia Harga Mati! Kluivert Bisa?’, Selasa (14/1/2025).

“Dia ingin mengetahui kultur sepakbola Indonesia dengan cara dia mendatangi Indra Sjafri ke lapangan, bertemu Bima Sakti. Bukan sowan, dia ingin tahu kultur, pasti ada diskusi, dia tanya itu,” imbuh politikus Partai Golkar itu.

2. Pendekatan Positif

Nurdin mengatakan Kluivert juga dinilai memiliki pendekatan positif dengan pernyataannya yang menekankan pentingnya Timnas Indonesia sebagai tulang punggung masa depan sepakbola nasional. Menurutnya, pernyataan itu bagus.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3178096/pssi_akan_menggelar_rapat_penentuan_pelatih_timnas_indonesia_besok-L2Ro_large.jpeg
Besok, PSSI Gelar Rapat Tentukan Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3178041/frank_de_boer_bisa_panggil_ezra_walian_jika_latih_timnas_indonesia_fdeboerofficial-SAq8_large.jpg
Frank de Boer Panggil Penyerang yang Disia-siakan Shin Tae-yong jika Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3178019/louis_van_gaal_tidak_diresmikan_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_vangaal-o7QF_large.jpg
Louis van Gaal Resmi Tidak Diumumkan sebagai Pelatih Timnas Indonesia Hari Ini, Kena Prank Jurnalis Spanyol!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3178018/timur_kapadze_merasa_terhormat_usai_dirumorkan_jadi_pelatih_timnas_indonesia-vJdO_large.jpg
Timur Kapadze Merasa Terhormat Dirumorkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/51/1634427/janice-tjen-tembus-80-dunia-usai-juara-jinan-open-ranking-wta-tertinggi-dalam-kariernya-oci.webp
Janice Tjen Tembus 80 Dunia usai Juara Jinan Open, Ranking WTA Tertinggi dalam Kariernya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/gelandang_kevin_de_bruyne_kanan.jpg
Bukan Lagi Raja Assist, Kevin De Bruyne Dapat Peran Baru di Napoli
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement