Patrick Kluivert Ingatkan Pemain Timnas Indonesia: Menit Bermain itu Penting

PATRICK Kluivert memberi peringatan kepada pemain-pemain Timnas Indonesia saat berkiprah di klubnya. Bagi sang pelatih, menit bermain terutama di klub itu sangat penting.

Kluivert telah resmi diperkenalkan ke publik Tanah Air, Minggu 12 Januari 2025. Pelatih asal Belanda itu langsung memiliki tugas berat untuk mengawal Timnas Indonesia di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

1. Kualifikasi Piala Dunia 2026

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi (Foto: Okezone/Isra Triansyah)

Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara Grup C dengan koleksi enam poin dari enam laga. Skuad Garuda bisa mendapatkan tiket lolos langsung jika berada di peringkat dua teratas klasemen akhir Grup C.

Selain itu, mereka juga bisa berjuang di putaran empat andai finis sebagai tim peringkat ketiga atau keempat. Dari dua pilihan itu, PSSI sudah mengisyaratkan Kluivert untuk mengantar Timnas Indonesia lolos langsung.

2. Kebugaran

Dengan sisa empat pertandingan, Timnas Indonesia akan mulai berjuang lagi pada Maret 2025. Waktu yang singkat ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Kluivert untuk mempersiapkan skuadnya.

Pria berusia 48 tahun itu mengatakan, semua faktor akan menjadi pertimbangan untuk menyusun skuad Timnas Indonesia. Mulai dari kebugaran, kemampuan, hingga mental tentu akan menjadi fokusnya.

“Main di klub di negara sangat beda, waktu persiapan singkat, level kebugaran pemain timnas juga sangat berbeda,” kata Kluivert di Jakarta, dikutip Selasa (14/1/2025).