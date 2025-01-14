Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prestasi Quentin Jakoba, Sosok yang Ditunjuk sebagai Pelatih Fisik Timnas Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |15:50 WIB
Prestasi Quentin Jakoba, Sosok yang Ditunjuk sebagai Pelatih Fisik Timnas Indonesia
Quentin Jakoba ditunjuk sebagai pelatih fisik Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@qjakoba)
PRESTASI Quentin Jakoba, sosok yang ditunjuk sebagai pelatih fisik Timnas Indonesia, menarik untuk diulas. Sebab, ia merupakan mantan pemain sepakbola!

Jakoba dipercaya menjadi salah satu staf kepelatihan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Ia nantinya akan menjadi pelatih fisik.

1. Profil Quentin Jakoba

Quentin Jakoba ditunjuk sebagai pelatih fisik Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@qjakoba)
Quentin Jakoba ditunjuk sebagai pelatih fisik Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@qjakoba)

Seperti sudah disinggung, Jakoba adalah mantan pesepakbola. Namun, jejak kariernya tidak terlalu mentereng.

Jakoba hanya pernah membela FC Eindhoven (2008-2009), Kozakken Boys (2009-2014, 2015-2020), dan ASWH (2014-2015).

Lahir di Tilburg (Belanda), Jakoba justru membela Timnas Curacao. Ia tercatat sembilan kali bermain untuk negara tersebut.

Jakoba lalu pensiun sebagai pesepakbola pada 2020. Kariernya dilanjutkan dengan menjadi pelatih fisik.

 

