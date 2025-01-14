Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Naturalisasi Pilihan Shin Tae-yong yang Berpotensi Diabaikan Patrick Kluivert, Nomor 1 Penyerang Mandul!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |06:27 WIB
3 Pemain Naturalisasi Pilihan Shin Tae-yong yang Berpotensi Diabaikan Patrick Kluivert, Nomor 1 Penyerang Mandul!
Patrick Kluivert (tengah) berpotensi tidak mengandalkan 3 pemain naturalisasi pilihan Shin Tae-yong. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
SEBANYAK 3 pemain naturalisasi pilihan Shin Tae-yong yang berpotensi diabaikan Patrick Kluivert akan diulas Okezone. Saat sesi perkenalan dirinya sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Minggu 12 Januari 2025 sore WIB, Patrick Kluivert menyampaikan pesan penting.

Ia meminta para pemain untuk tidak salah pilih klub. Sebab, jika salah pilih klub, si pemain berpotensi jarang bermain. Alhasil, kesempatannya membela Timnas Indonesia akan mengecil.

“Hati-hati dalam memilih klub dan utamakan menit bermain. Jika Anda tidak punya menit bermain di tim, berarti Anda tidak punya match fitness,” kata Patrick Kluivert dalam sesi perkenalannya sebagai pelatih Timnas Indonesia yang dilangsungkan di Jakarta.

Melalui pernyataan di atas, pemain-pemain yang dulunya cuma menjadi penghangat bangku cadangan di klub masing-masing tapi tetap dipanggil Timnas Indonesia kini tak bisa bersantai lagi. Jika tidak meningkatkan levelnya, pemain-pemain di bawah ini berpotensi diabaikan Shin Tae-yong.

Berikut 3 pemain naturalisasi Pilihan Shin Tae-yong yang berpotensi diabaikan Patrick Kluivert:

3. Nathan Tjoe A-On

Aksi Nathan Tjoe-A-on dalam laga Timnas China vs Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Nathan Tjoe A-On mesti angkat kaki dari Swansea City pada Januari 2025 agar tetap dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Sebab, pesepakbola 23 tahun ini kesulitan mendapatkan menit tampil bersama Swansea City musim ini.

Musim ini Nathan baru tiga kali main. Terakhir kali eks pemain SBV Excelsior itu mentas bersama Swansea City pada 28 Agustus 2024 atau hampir lima bulan lalu!

Sekalipun tidak memanggil Nathan, Patrick Kluivert takkan merugi. Di posisi fullback/wing back kiri, Timnas Indonesia memiliki pemain jempolan. Sementara di posisi gelandang, di sana ada Thom Haye, Ivar Jenner dan calon pemain naturalisasi Jairo Riedewald.

 

