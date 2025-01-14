Jeje Ngamuk Shin Tae-yong Masih Disindir Bung Towel meski Tak Lagi Latih Timnas Indonesia

MANTAN penerjemah Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Jeong Seok-seo, mengamuk karena STY -sapaan akrab Shin Tae-yong- masih saja disindir pengamat sepakbola Tanah Air, Tommy Welly, atau biasa disapa Bung Towel. Jeje -sapaan akrab Jeong Seok-seo- pun mengutarakan kekesalannya kepada Bung Towel di stories Instagram-nya.

“Saya tidak balas Anda bukan karena saya tidak punya mulut atau di posisi tidak benar. Tolong jaga etika sama beliau setidaknya. Di mata Anda bisa tidak baik, dan memang akhirnya sudah tidak di sini. Tapi, apa masih belum puas kah?" tulis Jeje penuh kesal sambil menandai akun @bungtowel8.

(Jeje kesal Shin Tae-yong masih saja diledek Bung Towel. (Foto: Instagram/@jeongseokseo)

Lantas, apa komentar Bung Towel yang membuat Jeje kesal? Hal itu berawal dari unggahan Shin Tae-yong di stories Instagram-nya, @shintaeyong7777.

Shin Tae-yong diketahui mempromosikan salah satu restoran Korea Selatan yang akan buka di Jakarta, Indonesia. Video promosi milik Shin Tae-yong itu kemudian diunggah ulang Bung Towel dengan menambahkan caption yang bernada sindiran.

“Memang cocoknya jualan," kata Bung Towel sambil menampilkan emoji tertawa.

Dalam beberapa tahun terakhir, Bung Towel memang rutin melancarkan Kritik kepada Shin Tae-yong. Ia beberapa kali menyebut Shin Tae-yong sebagai pelatih monoton alias minim taktik.