Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jeje Ngamuk Shin Tae-yong Masih Disindir Bung Towel meski Tak Lagi Latih Timnas Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |05:54 WIB
Jeje Ngamuk Shin Tae-yong Masih Disindir Bung Towel meski Tak Lagi Latih Timnas Indonesia
Jeje (kiri) kesal Shin Tae-yong masih saja diledek Bung Towel. (Foto: Instagram/@jeongseokseo)
A
A
A

MANTAN penerjemah Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, Jeong Seok-seo, mengamuk karena STY -sapaan akrab Shin Tae-yong- masih saja disindir pengamat sepakbola Tanah Air, Tommy Welly, atau biasa disapa Bung Towel. Jeje -sapaan akrab Jeong Seok-seo- pun mengutarakan kekesalannya kepada Bung Towel di stories Instagram-nya.

“Saya tidak balas Anda bukan karena saya tidak punya mulut atau di posisi tidak benar. Tolong jaga etika sama beliau setidaknya. Di mata Anda bisa tidak baik, dan memang akhirnya sudah tidak di sini. Tapi, apa masih belum puas kah?" tulis Jeje penuh kesal sambil menandai akun @bungtowel8.

Jeje ngamuk Shin Tae-yong masih disindir Bung Towel @jeongseokseo

(Jeje kesal Shin Tae-yong masih saja diledek Bung Towel. (Foto: Instagram/@jeongseokseo)

Lantas, apa komentar Bung Towel yang membuat Jeje kesal? Hal itu berawal dari unggahan Shin Tae-yong di stories Instagram-nya, @shintaeyong7777.

Shin Tae-yong diketahui mempromosikan salah satu restoran Korea Selatan yang akan buka di Jakarta, Indonesia. Video promosi milik Shin Tae-yong itu kemudian diunggah ulang Bung Towel dengan menambahkan caption yang bernada sindiran.

“Memang cocoknya jualan," kata Bung Towel sambil menampilkan emoji tertawa.

Dalam beberapa tahun terakhir, Bung Towel memang rutin melancarkan Kritik kepada Shin Tae-yong. Ia beberapa kali menyebut Shin Tae-yong sebagai pelatih monoton alias minim taktik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177862/pssi_belum_kontak_timur_kapadze_sebagai_calon_pelatih_timnas_indonesia_timurkapadze18-n3RD_large.jpg
PSSI Kontak Timur Kapadze untuk Latih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177852/timur_kapadze-7cnK_large.jpg
Media Uzbekistan Ikut Heboh Timnas Indonesia Diisukan Lirik Timur Kapadze Jadi Pelatih Baru: Kandidat Masuk Akal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177851/shin_tae_yong-hcgV_large.jpg
Patrick Kluivert Didepak, PSSI Disarankan Iwan Bule Reunian dengan Shin Tae-yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177786/shin_tae_yong_bisa_coret_4_pemain_timnas_indonesia_jika_comeback_latih_skuad_garuda_pssi-6V2R_large.jpg
Shin Tae-yong Coret 4 Pemain Timnas Indonesia jika Comeback ke Skuad Garuda?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/51/1634309/kejurnas-aeromodelling-2025-di-blora-perputaran-uang-capai-rp2-miliar-industri-olahraga-bergerak-krv.webp
Kejurnas Aeromodelling 2025 di Blora, Perputaran Uang Capai Rp2 Miliar: Industri Olahraga Bergerak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/19/persijap_jepara.jpg
Hasil Super League: Bali United Tumbangkan 10 Pemain Persijap Jepara
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement