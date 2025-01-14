4 Poin dari Australia dan Bahrain Jadi Target Realistis, Patrick Kluivert Tegaskan Timnas Indonesia Tetap Incar Hasil Maksimal

JAKARTA - Pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert memastikan target realistisnya di dua laga terdekat melawan Australia dan Bahrain adalah mengantongi 4 poin. Namun, ia menegaskan skuad Garuda tetap mencoba mengincar hasl maksimal yakni 6 poin.

Tugas berat sudah menanti Kluivert usai ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia. Juru taktik asal Belanda itu akan memulai kiprahnya saat Timnas Indonesia beraksi dalam laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada bulan Maret 2025.

1. Incar 4 di Laga Bahrain dan Australia

Di bulan itu, Timnas Indonesia akan bertandang melawan Australia pada (20/3) dan menjamu Bahrain pada (25/3) mendatang. Laga ini bisa dibilang laga yang krusial bagi Skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.

Pasalnya, persaingan Grup C saat ini sangat kompetitif di empat laga yang tersisa. Skuad Garuda saat ini sedang duduk di posisi tiga dengan enam poin, sama seperti Arab Saudi, Bahrain, dan China. Mereka terpaut satu angka dari Australia, sementara Jepang nyaman di puncak dengan 16 poin.

Kluivert akan berusaha untuk membawa Timnas Indonesia meraih hasil positif di empat laga sisa itu untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Di laga terdekat kontra Australia dan Bahrain, dia mematok target empat poin. Bahkan kalau bisa menyapu bersih dua laga itu dengan kemenangan.

"Rencana saya adalah lolos ke Piala Dunia. Jadi kami ingin coba ketat lawan Australia, lalu kami juga ingin ketat lawan Bahrain, kami ingin mendapat empat poin di kantong," kata Kluivert di Jakarta, dikutip Selasa (14/1/2025).

"Kami ingin dapat enam poin, tapi dengan catatan, kami juga harus menghargai lawan pertama karena melawan Australia kami bermain tandang," lanjutnya.