Meski Menang, Pablo Andrade Tak Terlalu Senang dengan Debutnya di Persija Jakarta

JAKARTA - Bek anyar Persija Jakarta, Pablo Andrade berhasil melakoni debut manis lantaran aksi pertamanya sebagai Macan Kemayoran berakhir dengan kemenangan atas Barito Putera di pekan ke-18 Liga 1 2024-2025. Namun, secara performa Andrade ternyata tak senang karena merasa tampil buruk.

Andrade melakoni debut saat Persija Jakarta menang 3-2 atas Barito Putera pada Jumat (10/1/2025) lalu. Pemain asal Brasil itu tampil dari bangku cadangan menggantikan Donny Tri Pamungkas di posisi gelandang kiri pada menit ke-64. Dalam debutnya itu, dia tampil memukau.

Salah satu umpan lambungnya ke dalam kotak penalti menjadi awal terjadinya gol kemenangan Persija Jakarta. Umpannya yang tak mampu dihalau dengan sempurna oleh pemain lawan disambut dengan sepakan keras Marko Simic.

Namun, arus bola hanya membentur tiang sehingga menciptakan bola liar yang ternyata sukses disundul Rayhan Hannan dan berujung gol ketiga.

1. Bahagia Usai Debut di Persija Jakarta

Pablo Andrade (Foto: Persija Jakarta)

Andrade pun sangat senang karena bisa menjalani debutnya bersama Persija Jakarta di Liga 1 musim ini. Terlebih, debutnya itu berujung manis karena Macan Kemayoran berhasil membawa pulang poin penuh dari kandang Barito Putera.

“Saya senang bisa debut bersama Persija dan debut di Liga Indonesia. Yang terpenting raihan tiga poin. Pengalaman yang luar biasa,” ucap Andrade, dilansir dari situs resmi Persija Jakarta, Selasa (14/1/2025).