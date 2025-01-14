Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Prediksi Brentford vs Manchester City di Liga Inggris 2024-2025: Awas Kena Sengat The Bees

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |14:34 WIB
Prediksi Brentford vs Manchester City di Liga Inggris 2024-2025: Awas Kena Sengat <i>The Bees</i>
Simak prediksi antara Brentford vs Manchester City di Liga Inggris 2024-2025 (Foto: Premier League)
A
A
A

PREDIKSI Brentford vs Manchester City di Liga Inggris 2024-2025. Laga tersebut akan berlangsung di G-Tech Community Stadium, London, Inggris, Rabu 15 Januari 2025 pukul 02.30 WIB.

Kedua kesebelasan memasuki laga ini dengan modal berbeda. Brentford tengah mencari pembalasan usai menelan malu di babak ketiga Piala FA 2024-2025.

Man City vs Brentford. (Foto: Premier Leag)

The Bees disingkirkan tim divisi bawah Plymouth Argyle dengan skor 0-1 pada akhir pekan lalu. Celakanya, kekalahan itu justru terjadi di kandang sendiri!

Di sisi lain, Man City seperti menemukan lagi kebangkitannya. The Citizens menghancurkan Salford City dengan skor telak 8-0 di kompetisi yang sama akhir pekan lalu.

Tak pelak, Brentford ingin mencari pelampiasan. Sementara, Man City akan berusaha sekuat tenaga menghindari sengatan si Lebah.

Di Liga Inggris sendiri, Brentford masih belum konsisten. Mereka hanya sekali meraih kemenangan dari lima laga terakhir, yakni saat melawan Southampton dengan skor 5-0 pada 4 Januari 2025.

Di sisi lain, Man City juga baru meraih dua kemenangan beruntun dari lima laga terkini di Liga Inggris. Raihan poin mereka sempat tersendat sepanjang November hingga Desember 2024.

Maka dari itu, duel ini hampir pasti berlangsung seru. Pada pertemuan pertama, Brentford sempat nyaris mengejutkan Man City di Stadion Etihad pada September 2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/45/3146446/tijjani_reijnders-IHCt_large.jpg
Resmi! Pemain Keturunan Indonesia Tijjani Reijnders Gabung Manchester City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/45/3145316/justin_hubner-odHM_large.jpg
Resmi! Justin Hubner Berpisah dengan Wolverhampton Wanderers U-21
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/45/3144055/berikut_tiga_klub_yang_resmi_terdegradasi_dari_liga_inggris_2024_2025-I3f4_large.jpg
3 Klub yang Resmi Terdegradasi dari Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/45/3143331/berikut_lima_klub_liga_inggris_dengan_penampilan_terburuk_musim_2024_2025-ila3_large.jpg
5 Klub Liga Inggris dengan Penampilan Terburuk Musim 2024-2025, Ada Duo Manchester!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/49/1634175/pembalap-aprilia-raul-fernandez-kampiun-motogp-australia-2025-uca.webp
Pembalap Aprilia Raul Fernandez Kampiun MotoGP Australia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/19/unggul_fc.jpg
Hasil Pro Futsal League: Unggul FC Hajar Nanzaby FC Bintan 7-3
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement