Prediksi Brentford vs Manchester City di Liga Inggris 2024-2025: Awas Kena Sengat The Bees

PREDIKSI Brentford vs Manchester City di Liga Inggris 2024-2025. Laga tersebut akan berlangsung di G-Tech Community Stadium, London, Inggris, Rabu 15 Januari 2025 pukul 02.30 WIB.

Kedua kesebelasan memasuki laga ini dengan modal berbeda. Brentford tengah mencari pembalasan usai menelan malu di babak ketiga Piala FA 2024-2025.

The Bees disingkirkan tim divisi bawah Plymouth Argyle dengan skor 0-1 pada akhir pekan lalu. Celakanya, kekalahan itu justru terjadi di kandang sendiri!

Di sisi lain, Man City seperti menemukan lagi kebangkitannya. The Citizens menghancurkan Salford City dengan skor telak 8-0 di kompetisi yang sama akhir pekan lalu.

Tak pelak, Brentford ingin mencari pelampiasan. Sementara, Man City akan berusaha sekuat tenaga menghindari sengatan si Lebah.

Di Liga Inggris sendiri, Brentford masih belum konsisten. Mereka hanya sekali meraih kemenangan dari lima laga terakhir, yakni saat melawan Southampton dengan skor 5-0 pada 4 Januari 2025.

Di sisi lain, Man City juga baru meraih dua kemenangan beruntun dari lima laga terkini di Liga Inggris. Raihan poin mereka sempat tersendat sepanjang November hingga Desember 2024.

Maka dari itu, duel ini hampir pasti berlangsung seru. Pada pertemuan pertama, Brentford sempat nyaris mengejutkan Man City di Stadion Etihad pada September 2024.