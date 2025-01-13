Patrick Kluivert Benahi 2 Hal Ini agar Timnas Indonesia Tuntaskan dengan Manis 4 Laga Sisa Kualifikasi Piala Dunia 2026

PATRICK Kluivert siap benahi 2 hal ini agar Timnas Indonesia tuntaskan dengan manis 4 laga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal yang dibenahi adalah fisik dan mental pemain.

Langkah itu dilakukan agar para pemain Timnas Indonesia siap mengarungi 4 laga tersisa di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan begitu, skuad Garuda bisa lolos ke Piala Dunia 2026.

1. Ujian Pertama

Patrick Kluivert akan segera dihadapkan ujian pertama dalam melatih Timnas Indonesia. Dia akan menangani skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- melakoni ada dua laga lanjutan Grup C pada Maret 2025. Kemudian, dua laga tersisa di Grup C akan digelar pada Juni 2025.

Empat laga tersisa Timnas Indonesia di Grup C sendiri adalah dual aga kandang melawan Bahrain (25 Maret 2025) dan China (5 Juni 2025). Lalu, ada dua laga tandang, yakni melawan Australia (20 Maret 2025) dan Jepang (10 Juni 2025).

2. Laga Krusial

Patrick Kluivert menyadari laga-laga sisa Timnas Indonesia begitu krusial. Jadi, dia akan bekerja dengan keras agar tim asuhanya dapat bermain apik.

"Semua orang tahu betapa pentingnya 2 pertandingan lain. Jadi, kita punya 4 laga yang terasa seperti final dalam waktu singkat," kata Patrick di Jakarta, Minggu (12/1/2025).