HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Janji Pantau Langsung Pemain Lokal Indonesia dan Perhatikan Grassroot

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |11:08 WIB
Patrick Kluivert Janji Pantau Langsung Pemain Lokal Indonesia dan Perhatikan <i>Grassroot</i>
Patrick Kluivert berjanji memerhatikan pemain lokal dan grassroot (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berjanji akan memantau langsung pemain-pemain lokal dan perkembangannya. Ia bahkan akan memerhatikan grassroot atau akar rumput.

Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia. Ia pun sudah diperkenalkan ke publik oleh PSSI pada Minggu 12 Januari 2025.

1. Butuh Waktu

Patrick Kluivert. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Sang pelatih anyar mengaku saat ini masih buta terkait kualitas pemain lokal di Indonesia. Ia akan mengamati pemain-pemain potensial di Tanah Air tetapi memang membutuhkan waktu.

"Tentu saja saya masih baru. Saya masih harus lihat para pemain lokal karena saya rasa pemain lokal adalah jantung dari Timnas Indonesia," kata Kluivert di Jakarta, dikutip Senin (13/1/2025).

"Kami perlu fokus pada pemain lokal dan mengecek kualitas para pemain lokal karena saya rasa ini adalah hal yang sangat penting," tambah pria asal Belanda itu.

2. Butuh Lokal

Pria berusia 48 tahun itu mengatakan Timnas Indonesia juga membutuhkan pemain-pemain lokal. Jadi, ia menilai kolaborasi pemain lokal dengan diaspora akan menambah kekuatan Timnas Indonesia

 

Telusuri berita bola lainnya
